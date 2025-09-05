Para todos fue una sorpresa cuando nos enteramos de que Tommy Torres y Karla Monroig están en proceso de divorcio. No porque hayamos creído que los dos conformaban una pareja perfecta, sino porque llevaban 20 años juntos, algo que en estos tiempos parece casi una rareza. Y más aún cuando se trata del mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser fugaces.

Ambos siempre mantuvieron un perfil bajo. Rara vez exponían detalles de su vida personal, y por eso quizás el anuncio fue tan impactante. No fue un comunicado conjunto, tampoco una portada de revista. Fue algo más humano: palabras honestas, dichas desde el dolor y la necesidad de aclarar rumores. Y eso me parece lo correcto, principalmente cuando aún hay sentimientos de por medio y una enorme nostalgia.

Tommy Torres y Karla Monroig cuando su relación aún se encontraba encaminada (Foto: Karla Monroig / Instagram)

LA RUPTURA DE KARLA MONROIG Y TOMMY TORRES

La primera en hablar fue Karla Monroig, durante una entrevista en el programa “Hoy Día” de Telemundo. Sin rodeos, confesó que estaban atravesando un “momento crítico” y que ya estaban en proceso de divorcio. Después de 16 años de matrimonio y 20 años de relación, la actriz reconoció que, cuando las cosas ya no funcionan, cada uno tiene derecho a buscar su felicidad. Y tiene razón. No es fácil decirlo en cámara, pero lo hizo con serenidad y respeto.

Poco después de sus declaraciones, las redes sociales comenzaron a hervir. Todo a raíz de una foto publicada por Tommy Torres en su Instagram, que levantó sospechas sobre una posible nueva pareja. Como era de esperarse, las especulaciones no tardaron en aparecer. Y eso, según allegados, habría sido lo que empujó a Karla a romper el silencio. No para exponer a nadie, sino para aclarar que la relación ya estaba rota desde hacía tiempo.

Torres no tardó en responder. Lo hizo también en redes sociales, pero desde un lugar muy suyo: íntimo, reflexivo y sin escándalos. En una historia de Instagram, explicó que él y Karla llevaban más de un año separados y que todo este tiempo habían estado tramitando su divorcio de forma privada. Lo que más le preocupaba, según dijo, era proteger su paz interior y la de los que ama.

Ambos coincidieron en un punto clave: Amanda, la hija que tienen en común. Tanto Karla como Tommy aseguraron que ella ha sido y seguirá siendo la prioridad en sus vidas. “Lo más sabio es buscar caminos diferentes, mostrarle a nuestra hija que no son las apariencias, sino vivir en verdadero amor”, dijo Karla. Y Tommy, por su parte, comentó que, aunque las separaciones nunca son fáciles, cuando se hacen desde la comprensión, es más fácil seguir adelante.

Para quienes han seguido de cerca la historia de esta pareja, no es la primera vez que enfrentan una separación. En 2018, después de 13 años de relación, anunciaron una pausa. En ese momento, ambos hablaron desde la tristeza de dejar atrás un proyecto compartido. Pero luego se dieron una segunda oportunidad. Esta vez, sin embargo, parece definitivo. Y aunque es doloroso, también hay mucha madurez en la forma en que lo han manejado.

¿POR QUÉ SE HABRÍAN SEPARADO?

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado la existencia de una nueva pareja en la vida de Tommy Torres. La foto que desató el escándalo sigue siendo ambigua. Pero lo que sí dejaron claro es que su ruptura no fue repentina, ni producto de una traición. Fue una decisión pensada, madura y tomada desde el respeto. En sus palabras no hay rencor, y eso dice mucho.

Esta separación nos recuerda algo importante: que amar a alguien no siempre es suficiente para que una relación funcione. A veces las personas crecen en direcciones diferentes. Y aunque haya cariño, respeto e historia, eso no garantiza que puedan seguir siendo pareja.

Puede que su historia de amor haya terminado, pero la forma en que la cerraron nos deja una lección. En tiempos donde todo se expone y se sobreexplota, ellos eligieron la discreción, la empatía y el cuidado.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.