Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron al mundo este martes al anunciar su compromiso, en una noticia que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La revelación no solo causó emoción entre sus fans, sino que también incrementó las apuestas sobre la posibilidad de que la cantante sea la estrella principal del espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl.

En los últimos días, los seguidores ya especulaban con esta posibilidad después de que Taylor mencionara su afición por hornear pan de masa madre durante una entrevista en el podcast New Heights. Esta conexión llamó la atención porque el Super Bowl LX se celebrará en San Francisco, ciudad conocida por su tradición con este tipo de pan.

Los números también parecen respaldar estas teorías. En Kalshi, una plataforma de pronósticos, un 61% de los usuarios apuestan a que Swift encabezará el espectáculo en febrero.

La especulación aumentó porque Swift mencionó pistas relacionadas con San Francisco, sede del evento, como el pan de masa madre y el número 47, vinculado a su gira y la mascota del equipo local. (Foto: Kevin Winter / TAS24 / Getty Images for TAS Rights Management) / Kevin Winter/TAS24

Muy por detrás están Post Malone, con solo un 16% de apoyo, y Metallica en tercer lugar con un 11%.

Además, los fans dieron con otras pistas que alimentan el rumor. Durante su intervención en New Heights, Taylor mencionó dos veces el número “47”, el mismo del show número 47 de su gira Eras Tour, que se realizó en el Levi’s Stadium, sede del próximo Super Bowl.

Además, recordaron que la mascota del equipo local se llama “Sourdough Sam”, otro guiño a la conversación sobre el pan.

En plataformas de predicción, Swift lidera ampliamente las apuestas para encabezar el espectáculo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP) / CHANDAN KHANNA

En el pasado, Swift rechazó actuar en el medio tiempo, supuestamente porque era imagen de Coca-Cola, mientras que Pepsi patrocinaba el evento entre 2013 y 2022. Incluso se informó que Apple Music le ofreció el espectáculo en 2023, pero ella lo rechazó para concentrarse en su gira Eras Tour y en la regrabación de sus álbumes.

A pesar de no haber participado en el show, la artista estuvo muy presente en el Super Bowl durante los últimos años gracias a su relación con Kelce.

Como se recuerda, ambos compartieron momentos memorables en el campo, como la celebración del campeonato de los Chiefs en 2023 y la emoción de otra final al año siguiente, aunque esta vez el equipo no logró la victoria frente a los Eagles.

Aunque en el pasado rechazó la invitación por compromisos con su gira y regrabaciones, su relación con Kelce la ha mantenido cercana al Super Bowl en los últimos años. (Foto: New Heights / YouTube)

Finalmente, este martes la pareja confirmó su compromiso con una romántica sesión de fotos en un jardín lleno de rosas. Taylor escribió en la publicación: “Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se van a casar”, mostrando su impresionante anillo de diamantes.

Las felicitaciones no tardaron en llegar: Patrick Mahomes reaccionó con corazones y su esposa Brittany comentó: “Dos personas muy auténticas se conocen y se enamoran. ¡Qué alegría para ellos!”.

Incluso los Chiefs enviaron un mensaje lleno de cariño: “Hoy es un día de cuento de hadas. ¡Felicidades a Travis y Taylor! ¡Nos emociona tenerlos como miembros permanentes de la familia Chiefs Kingdom!”.

Taylor Swift y Travis Kelce se casan

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025 con una emotiva publicación conjunta en Instagram, donde aparece Kelce arrodillado en un jardín lleno de flores y Swift luce un impresionante anillo de compromiso.

Su historia de amor comenzó en 2023, cuando Swift y Kelce comenzaron a verse tras su encuentro en uno de los conciertos de la Eras Tour. Desde entonces, suelen asistir a eventos públicos y se apoya mutuamente en sus respectivas carreras. Su relación fue considerada fenómeno cultural que impulsó un aumento en la audiencia de la NFL y ventas de mercancía.

El compromiso llega en un momento clave, justo antes del inicio de la temporada NFL 2025 y mientras Swift se prepara para lanzar su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, el 3 de octubre.

