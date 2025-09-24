No ha pasado mucho tiempo desde que te comenté que Travis Kelce reveló un sorprendente detalle sobre la planificación de su boda con Taylor Swift. Hoy te vuelvo a hablar sobre este gran deportista debido a que recientemente se ha conocido la presión que ha recibido de su madre Donna tras su compromiso con la cantante. Prepárate para obtener la información.

Resulta que en un episodio del pódcast ‘New Heights’, los hermanos Travis y Jason Kelce conversaron con Deion Sanders. En ese entonces, el exjugador de fútbol americano le dijo al entrenador que los padres siempre priorizan a sus hijos y que vio que la estrella de los Kansas City Chiefs ha tenido cierto favoritismo.

“Mamá siempre ha puesto a Travis en primer lugar. Lo sé”, expresó. Pero Travis lo interrumpió asegurando que las clasificaciones habían cambiado. “Escucha, ahora mismo, mamá tiene a Jason como número uno porque tiene hijos”, aseveró. Por si no lo sabías, Jason es padre de Wyatt, Elliotte, Bennett y Finn, quienes nacieron como ‘frutos’ de su relación con su esposa Kylie Kelce.

Donna Kelce es una exbanquera americana y madre de Jason Kelce y Travis Kelce. (Foto: Kena BETANCUR / AFP) / KENA BETANCUR

El momento en que Jason Kelce reveló todo

Si bien el exjugador de fútbol americano coincidió con la evaluación que hizo su hermano, acabó sorprendiendo con sus posteriores palabras: “Es cierto. Ella lo ha dicho. Ha hecho ese comentario. Lo ha presionado”. Debido a esa revelación, todos se dieron cuenta de que Donna Kelce ha presionado a Travis para que tenga hijos con Taylor tras el anuncio de su compromiso.

A raíz de ello, Deion Sanders se animó a hacerle una broma a Travis sobre la presión de su madre. “¿Qué esperas, papá? ¿Y qué esperas?”, preguntó. Si te interesa ver el momento en que se abordó el tema en cuestión, aquí te dejo el video de YouTube donde se puede apreciar la conversación.

La fecha exacta en la que se supo que Travis Kelce y Taylor Swift se comprometieron

Por si te preguntas cuándo exactamente se supo que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift, pues la respuesta es el martes 26 de agosto de 2025. ¿Dónde ocurrió todo? En el jardín trasero que tiene el atleta en su mansión ubicada en Kansas City y que está valorada en 6 millones de dólares.

Travis Kelce le pidió la mano a Taylor Swift con un anillo que es una pieza vintage que tiene un diamante ovalado. Su valor está entre 675.000 y 1 millón de dólares. (Foto: @taylorswift / Instagram)

