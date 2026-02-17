El ADN hallado en un guante que podría ser clave en la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie no coincide con ningún registro en la base de datos del FBI. Lo mismo ocurre con otro material genético encontrado dentro de su vivienda en Arizona, informaron las autoridades este martes. El guante fue localizado a unos dos kilómetros de la casa de Nancy Guthrie en Tucson, una propiedad valuada en más de un millón de dólares. Según explicó el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, el ADN extraído fue ingresado al sistema nacional conocido como CODIS, pero no arrojó coincidencias.

“Tenemos la esperanza de que siempre estamos acercándonos más, pero la noticia ahora es que supimos esta mañana que el ADN del guante encontrado a dos millas fue enviado a CODIS. Y acabo de enterarme de que CODIS no tuvo coincidencias”, dijo el sheriff según el New York Post.

Nanos también confirmó que otro ADN hallado dentro de la casa de Nancy Guthrie tampoco coincide con registros del FBI. Las autoridades ya habían señalado previamente que el ADN encontrado en el guante era distinto del material genético localizado dentro de la vivienda.

No hubo resultados positivos al analizar material genético encontrado dentro de su casa en Tucson. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

El guante negro llamó la atención de los investigadores porque parecía ser del mismo tipo que usaba un hombre enmascarado captado por cámaras de seguridad cerca de la casa de Nancy antes de su desaparición. Ese detalle llevó a pensar que podría tratarse de una prueba clave en el caso.

Sin embargo, el guante fue uno de más de una docena recolectados en zonas cercanas a una carretera principal en el vecindario Catalina Foothills, al norte de Tucson.

Las autoridades habían considerado el guante como una posible prueba clave por su similitud con uno visto en videos de vigilancia. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

Posteriormente, el FBI aclaró que la mayoría de esos guantes habrían sido dejados accidentalmente por los propios equipos de búsqueda durante los primeros días del operativo.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado sospechosos ni personas de interés en la desaparición de la madre de la conductora del programa Today, Savannah Guthrie, vista por última vez la noche del 31 de enero. Mientras tanto, investigadores locales y federales continúan revisando entre 40.000 y 50.000 pistas, según indicó el sheriff Nanos.

Qué se sabe hasta hoy sobre la desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida desde la noche del 31 de enero de 2026 en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson. Según Univision, la investigación está siendo tratada como un posible secuestro tras hallar sangre en la entrada de su vivienda y objetos personales dentro de la casa.

People informa que las autoridades compartieron imágenes de video vigilancia que muestran a un hombre enmascarado con una mochila armada fuera de su casa la noche de su desaparición y equipos forenses encontraron muestras de ADN que no coinciden con Guthrie ni con personas cercanas a ella mientras siguen analizando otras evidencias físicas.

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida desde la noche del 31 de enero de 2026 en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

A medida que el caso entra en su tercera semana, no se han realizado arrestos ni identificado oficialmente sospechosos, aunque agentes ejecutaron registros en viviendas cercanas y detuvieron temporalmente a varias personas sin presentar cargos.

Según The Guardian, las autoridades, incluyendo el Federal Bureau of Investigation y la oficina del sheriff de Pima, ofrecen una recompensa de hasta 100 000 dólares por información relevante que conduzca a un arresto.

