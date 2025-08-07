Si estás viendo “Pecados inconfesables”, seguro ya te atrapó la fuerza con la que Zuria Vega interpreta a su personaje. Y no te culpo. La actriz mexicana ha sabido construir una carrera sólida en televisión, cine y plataformas digitales, consolidándose como una de las favoritas del público hispano. Pero más allá de la pantalla, muchos se preguntan por su vida personal, especialmente si está casada o no.

Y como sé que este tipo de curiosidades nos encantan —sobre todo cuando hablamos de celebridades tan queridas—, acá te cuento todo lo que necesitas saber sobre el estado civil de Zuria, su historia de amor con el actor Alberto Guerra, su pasado sentimental con Jorge Poza, y cómo ha ido evolucionando su vida personal entre el amor, la maternidad y la fama.

La actriz mexicana Zuria Vega asume el rol protagonista de Helena a lo largo de la serie "Pecados inconfesables". Ella es una mujer con un esposo controlador encuentra consuelo -y venganza- en una aventura con un hombre más joven, hasta que esta se convierte en una lucha peligrosa por sobrevivir (Foto: Netflix)

¿ZURIA VEGA ESTÁ CASADA?

La respuesta corta es sí: Zuria Vega está felizmente casada con Alberto Guerra desde 2014. Y si te digo la verdad, su historia de amor parece sacada de una película romántica. Se conocieron en el set de “El Señor de los Cielos”, donde él interpretaba a “El Chema” Venegas. Poco después, ella hizo oficial su relación en redes sociales y, en menos de un año, ya estaban comprometidos.

Fue el 21 de marzo de 2014 cuando Alberto, actor cubano naturalizado mexicano, le propuso matrimonio. Y lo que siguió fue una boda íntima pero llena de magia en San Francisco, Nayarit, con flores por todos lados, una vibra muy espiritual y mucho amor en el aire.

La ceremonia fue de ensueño. Zuria lucía un vestido con tirantes delgados y escote de corazón, mientras que Alberto optó por un traje de lino beige súper relajado pero elegante. La locación, el ambiente y el cariño que los rodeaba hicieron que ese día quedara grabado no solo en sus memorias, sino también en los corazones de sus seguidores.

Lo más bonito de todo es que, casi una década después, siguen igual de enamorados que el primer día. Y no lo digo solo yo: ellos mismos lo demuestran en sus redes sociales con fotos, mensajes de apoyo mutuo y momentos en familia.

Zuria y Alberto no solo comparten profesión y admiración mutua, también han formado una familia hermosa. Tienen dos hijos: Lúa, nacida en 2017, y un niño menor que llegó en 2019. Además, conviven con la hija adolescente de Alberto, Penélope.

Alberto Guerra y Zuria Vega disfrutando de un momento reconfortante y lleno de amor (Foto: Alberto Guerra / Instagram)

Los rumores con Madonna

Eso sí, como toda pareja mediática, Zuria y Alberto no han estado exentos de chismes. Uno de los más virales fue cuando Madonna —sí, la mismísima reina del pop— fue relacionada sentimentalmente con Alberto Guerra. Se hablaba de sesiones de fotos sugerentes, bailes juntos en conciertos e incluso apariciones públicas en la Semana de la Moda de Milán.

Pero Zuria supo manejarlo con elegancia. En redes sociales dejó claro, con frases como “Propiedad privada since 2013” o emojis de anillo, que su relación seguía firme. Y al poco tiempo, tanto ella como Alberto compartieron imágenes juntos para callar rumores.

Como suele pasar en el mundo del espectáculo, los rumores crecieron hasta asegurar una supuesta separación. Pero ahí fue cuando la familia intervino: Marimar Vega, hermana de Zuria, desmintió todo en Ventaneando. “Es mentira, si eso es lo que quieren saber”, dijo sin rodeos.

Más adelante, Zuria publicó una foto en Instagram acompañada de este mensaje directo a los haters: “Les deseo una vida donde no tengan que hablar ni mentir de la vida de los demás. Yo la tengo. Buenos días”. Y con eso, quedó claro que los rumores eran solo eso: puro ruido externo.

ANTES DE ALBERTO GUERRA, SU GRAN AMOR FUE JORGE POZA

Pero Zuria Vega no siempre estuvo con Alberto. Mucho antes, cuando tenía apenas 18 años, vivió un romance muy importante con el actor Jorge Poza, con quien compartió créditos en la telenovela “Alma de Hierro”. Fue una relación intensa, formativa y llena de aprendizaje, que marcó una etapa muy especial en su vida.

Ella misma lo ha contado en entrevistas, como la que dio a Aurora Valle, donde reveló que incluso llegó a irse de casa para vivir ese amor. Estuvieron juntos varios años, y aunque finalmente tomaron caminos distintos —por diferencias en sus prioridades personales y profesionales—, siempre se han expresado con respeto y cariño.

Zuria también compartió que durante esa etapa desarrolló un fuerte vínculo con Romina y Sebastián, los hijos de Poza, a quienes conoció desde que eran pequeños. “El vínculo que uno puede crear con los hijos ajenos es súper fuerte y lindo… yo a Sebastián lo conocí de 3, 4 años, y Romina acaba de cumplir 18”, dijo. Para ella, esa relación fue clave en su crecimiento personal y afectivo, y hoy recuerda esa historia con gratitud.

