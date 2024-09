¿Cuál es el misterio que rodea el cadáver de Wanda Maximoff en Westview y por qué Agatha no puede apartar la mirada? Como bien sabemos, “Agatha All Along”, la secuela de “WandaVision”, puede marearnos un poco debido a la multiplicidad de eventos ocurridos durante el MCU a lo largo de la última década. Y es que esta nueva producción de Marvel retoma a las pantallas con Agatha Harkness siendo prisionera en su personaje de Agnes, aunque con el hechizo de la poderosa hechicera escarlata.

Si te gustan los desafíos argumentales en las series como a mí, lo que sucedió en “Agatha All Along” puede que te resulte algo complicada. Como bien recordamos, con la muerte de Wanda en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, las reglas del hechizo podrían haberse alterado. Agatha, al explorar un cuerpo sin identificar, se da cuenta de que pertenece a Wanda y, en ese instante, la memoria de su anterior vida comienza a despertar

En el episodio 1, el espectador puede interpretar numerosas pistas acerca de la verdadera identidad del cadáver, lo que hace que su revelación no sea sorprendente. Pero la gran incógnita es cómo el cuerpo de Wanda llegó a Westview.

Kathryn Hahn da vida a Agatha Harkness en "WandaVision" (Foto: Disney Plus)

¿QUÉ SIGNIFICA EL CÁDAVER DE WANDA MAXIMOFF EN “AGATHA ALL ALONG”?

La interpretación más lógica sugiere que el cuerpo de Wanda no se encuentra realmente en Westview y es solo producto de la ilusión que ha creado Agatha. Al igual que el hechizo que Wanda experimentó sin ser consciente durante “WandaVision”, el encantamiento modificado de Agatha para su castigo hace que actúe como un personaje dentro de un programa de televisión.

Debido a esta percepción distorsionada, Agatha tiende a imaginar situaciones que no son reales. Esto probablemente incluye el cadáver que examina al comienzo del episodio 1, ya que no hay razón lógica para que el cuerpo de Wanda aparezca de repente, especialmente porque Agatha “All Along” transcurre varios años después de “Multiverse of Madness”.

Al interrogar a la adolescente interpretada por Joe Locke, Agatha se sorprende al ver que él no puede captar las imágenes que ella está observando, y las fotografías de la escena del crimen se transforman en imágenes de flores. Más tarde, al investigar la morgue, no encuentra ningún cuerpo hasta que empieza a recordar las características específicas de Wanda. Esto implica que el cadáver de Wanda no está realmente en Westview, sino que es una invención de Agatha surgida de su imaginación.

Al parecer, todo sería producto de la imaginación de Agatha (Foto: Disney Plus)

En ese sentido, no resulta extraño que a lo largo del episodio de “Agatha All Along” se desarrolla como una fantasía de Agatha, por lo que es probable que haya incluido el cadáver de Wanda para encajar en su historia.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL CUERPO DE WANDA MAXIMOFF?

Recapitulando lo que fue la última cinta de “Doctor Strange: Multiverse of Madness”, tenemos que tener en cuenta que el cuerpo de Wanda probablemente sigue sepultado entre los restos del Monte Wundagore. Esta montaña no era fácilmente accesible, ya que estaba envuelta en magia oscura, lo que hace improbable que cualquier persona común encontrara los restos de Wanda por azar.

Por tal sentido, no existe motivo alguno para pensar que su cuerpo fue trasladado físicamente; ni siquiera testigos como Doctor Strange y América Chávez tendrían razones para hacerlo. Además, Agatha ha permanecido en Westview desde el final de WandaVision, lo que también descarta la posibilidad de que ella haya intervenido.

De todos modos, puede haber una mínima probabilidad de que el cuerpo de Wanda fuera trasladado por medios mágicos. Incluso, Rio Vidal, personificado por Aubrey Plaza, hace una referencia sobre cómo el cadáver de Wanda apareció “mágicamente” en Westview, lo que podría interpretarse como un juego de palabras consciente y tal vez un indicio de la implicación de Rio.

Elizabeth Olsen interpretando a Wanda en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" (Foto: Marvel Studios)

Sea como fuere, la ausencia del cadáver de Wanda después de que Agatha rompe su hechizo es una evidencia clara de que todo fue una ilusión. Aunque el cuerpo de Wanda esté realmente lejos de Westview, la simple mención ha sido suficiente para desencadenar los eventos de “Agatha All Along”.