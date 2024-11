Llegó el momento de despedirnos de la historia de las hermanas Vi y Jinx. El sábado 23 de noviembre del 2024, Netflix estrenó los tres últimos episodios de “Arcane”, dándole fin a la primera de las muchas adaptaciones animadas del videojuego “League of Legends” para la famosa plataforma de streaming. Así, si llegaste a esta nota, quizá es porque te quedaste con alguna duda sobre el desenlace de la serie. Entonces, en las siguientes líneas, te presento el final explicado (ending explained) del Arco 3 de su Temporada 2. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Netflix culminó con el lanzamiento de los capítulos 02x07 (’Pretend Like It’s the First Time’), 02x08 (’Killing Is a Cycle’) y 02x09 (’The Dirt Under Your Nails’).

De esta forma, pudimos ser testigos de un final cargado de magia, ciencia, poder y venganza, justo cuando el choque de diferentes destinos encendió una guerra sin freno.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Arcane” - Temporada 2:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ARCANE” - TEMPORADA 2 ARCO 3?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la serie animada de Netflix, nos trasladamos a los destinos a los que la anomalía envió a Jayce, Ekko y Heimerdinger. Estos dos últimos llegaron a un mundo más idílico en el que Hextech jamás se creó y Zaun se estableció en paz, aunque -a decir verdad- Vi fue una víctima mortal.

Jayce, por otro lado, fue enviado a un futuro postapocalíptico que quedó como consecuencia de la ascensión de Viktor al formar una mente colmena con toda la humanidad, con el fin de borrar la muerte, la duda y otros males.

Sin embargo, esto hizo que el grupo de sobrevivientes se convirtieran en meras entidades adheridas a una máquina... pesadilla por la que Jayce acabó con Viktor en el desenlace del Acto 2.

Eventualmente, Heimerdinger se sacrifica para enviar a Ekko a casa, mientras que Jayce es devuelto a su realidad por una misteriosa figura encapuchada.

Así, el último episodio nos sitúa en la guerra que une a los ejércitos de Piltóver y Zaun contra Viktor y su aliada Ambessa, quien cree que esta alianza le dará un poder insuperable.

Caitlyn, entonces, se enfrenta a la guerrera, sacrificando su ojo en el camino. No obstante, tras una ardua batalla, el aquelarre de la Rosa Negra mata a Ambessa y, en consecuencia, Mel acaba con el líder de las brujas.

Más tarde, Viktor empieza a ascender a todos como parte de su mente colmena, pero Ekko utiliza su dispositivo de viajes en el tiempo para acercarse al “Heraldo de las Máquinas” y atacarlo.

Esto hace que pasado, presente y futuro se fusionen, revelando que la figura encapuchada que Jayce vio en el futuro era un Viktor arrepentido, quien también salvó a su amigo de la tormenta de nieve que vimos en la primera temporada... Todo para que sea él quien evitara la catástrofe. De esta manera, ambos se unen en el plano astral, destruyen la runa salvaje y son absorbidos en el proceso.

Finalmente, nos encontramos con Vi y Jinx luchando contra un renacido Vander, quien sigue en estado salvaje. Así, para evitar que su hermana mayor muera en la batalla... Jinx interviene, desencadenando una explosión que termina con las aparentes muertes de la joven de cabello azul y la versión monstruosa de su padre. Aunque, por supuesto, se sugiere que nuestra protagonista podría haber sobrevivido.

El capítulo culmina con las secuelas de la guerra: Sevika es autorizada para unirse al Consejo de Piltóver como representante de Zaun, Mel reclama el ejército de su madre y viaja hacia Noxus, Singed cura a su hija con éxito y, por último, Caitlyn y Vi se establecen como pareja y se movilizan en una aeronave con rumbo desconocido.

En el episodio final de "Arcane", Vi debe enfrentar la pérdida de su hermana Jinx (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ARCANE” - TEMPORADA 2 ARCO 3?

El final de “Arcane” deja abierta las posibilidades de seguir expandiendo el universo de “League of Legends” y, para alegría de los fans, se ha confirmado que las próximas series derivadas de la franquicia estarán ambientadas en Noxus, Ionia y Demacia.

Será interesante ver si Caitlyn y Vi son las protagonistas de alguna de las nuevas historias, teniendo en cuenta que ambas parecen tener una misión pendiente y, por si fuera poco, la primera estaba estudiando los planos de Hexgates.

Asimismo, el otro proyecto podría estar enfocado en Mel volviendo a casa y haciendo que Noxus sea parte fundamental del futuro de la saga.

Sea como sea, se espera que los próximos programas sigan explorando cuestiones como el amor, la amistad, la violencia, la guerra, el trauma y la muerte más allá del relato centrado en Jinx y Powder. Y a ti, ¿te gustó este desenlace?

El último capítulo de "Arcane" deja abierta la posibilidad de ver a Vi y Caitlyn en otras producciones derivadas del universo "League of Legends" (Foto: Netflix)