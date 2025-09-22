La noticia tomó por sorpresa a muchos televidentes: la puertorriqueña Astrid Rivera, una de las periodistas más queridas del matutino “Despierta América”, dejará de formar parte del programa de Univision. La confirmación llegó a través de People en Español, después de que Las Top News reportara primero la inesperada salida.

¿QUÉ DIJO ASTRID RIVERA SOBRE SU SALIDA DE “DESPIERTA AMÉRICA”?

En declaraciones ofrecidas a Las Top News, la comunicadora explicó su decisión con un tono reflexivo y lleno de gratitud. “He decidido prescindir de mis funciones en ‘Despierta América’, en estos momentos de mi vida quiero cumplir más sueños y quiero maximizar mi potencial como periodista, presentadora de televisión en espacios que me permitan crecer”, afirmó Rivera.

La puertorriqueña no ha dado más declaraciones sobre las razones detrás de esta decisión laboral (Foto: Astrid Rivera / Instagram)

La periodista también adelantó que su salida no será inmediata. Durante las próximas semanas, la audiencia aún podrá disfrutar de reportajes y segmentos que ella misma preparó.

“Aún verán reportajes que he hecho con mucho cariño y quiero dejar todo lo que he hecho en estos meses listo. Estoy agradecida y me llevo momentos hermosos vividos en ‘Despierta América’”, agregó.

¿CUÁNDO LLEGÓ ASTRID RIVERA AL PROGRAMA Y A QUÉ FAMOSOS ENTREVISTÓ?

Desde su llegada en 2017, Astrid Rivera se convirtió en una de las caras más frescas y carismáticas del matutino. Sus entrevistas con artistas como Manuel Turizo, Eiza González, Zoe Saldaña y Laura Pausini la consolidaron como una periodista cercana, empática y con gran sensibilidad para conectar tanto con sus invitados como con la audiencia.

Aunque Rivera no ha profundizado en las razones detrás de su salida, sus seguidores ya reaccionan con nostalgia en redes sociales. “No puedo creer que Astrid Rivera ya no estará en ‘Despierta América’ ni Univision, el carisma y alegría que Astrid trasmitía en el programa será difícil de reemplazar”, comentó un usuario, reflejando el sentir de muchos.

Lo cierto es que la periodista cierra un ciclo importante en su carrera y abre la puerta a nuevas oportunidades. Su paso por “Despierta América” quedará marcado como una etapa de crecimiento y consolidación profesional, mientras sus fans esperan con expectativa hacia dónde la llevará este nuevo capítulo.

