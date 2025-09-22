Probablemente ya viste el tráiler nuevo que Netflix publicó para los capítulos finales de “Bon appétit, Majestad” y tu expectativa está por las nubes, pues te estarás preguntando: ¿cómo va a terminar todo? Porque justo ahora, con los episodios finales al caer —el 11 el sábado 27 de septiembre y el 12 el domingo 28 de septiembre—, todo parece indicar que lo que se viene será más intenso de lo que ya hemos visto.

Desde los inicios en Joseon, esta serie nos ha mostrado una corte llena de secretos, violencia soterrada, poder disfrazado de ceremonias, amor frágil y traiciones profundas. Lo que la distingue es cómo no oculta nada: la política palaciega, el dolor de los personajes, la manera en que la cocina no es solo guarnición, es lenguaje, es resistencia, es herida.

En este punto, Yeon Ji-yeong ha pasado por lo peor: acusaciones falsas de envenenamiento, tortura física y moral, traiciones cercanas, y momentos de duda. Ha sido absuelta, su nombre restituido, pero el alivio nunca es completo cuando sabes que quienes detentan el poder no olvidan, y que cada gesto amable puede esconder veneno.

El tráiler que salió a puertas del final deja claro que Netflix no está guardando nada: las imágenes muestran sangre, secuestros, lágrimas, ausencias y conflictos, por lo que ha generado una mezcla de sentimientos con lo se viene para el siguiente fin de semana.

¿QUÉ PROMETE EL EPISODIO 11?

El tráiler sugiere que en el episodio 11 las tensiones internas del palacio escalarán de forma directa. La consorte Kang y la reina viuda ya no se esconden solo en sus sombras: están actuando abiertamente para consolidar poder. Y Ji-yeong, tras ser absuelta, no estará segura aún; las cicatrices que lleva van más allá de lo físico.

Ella dudará seriamente ante la proposición del rey de que permanezca a su lado como compañera. En el tráiler, esa escena tiene una atmósfera intensa: la oferta parece hecha con suavidad, pero los gestos, la luz, el ambiente lo empañan con presagio.

Además, los cortes con escenas del consejo real, de las intrigas palaciegas, indican que la política y la etiqueta de la corte servirán de marco para decisiones que pueden ser letales. ¿Se rebelarán personajes secundarios? ¿Se pondrá al rey en una posición de vulnerabilidad? Todo eso parece venir.

LO QUE PODRÍA OCURRIR EN EL EPISODIO 12

El episodio final pinta como una culminación fuerte de lo que hasta ahora ha sido un constante tira y afloja entre poder y corazón. Creo que en el episodio 12 veremos si Ji-yeong acepta ser compañera del rey Yi Heon no solo por cercanía, sino como parte de una estrategia para alterar las reglas del palacio. Pero aceptar puede costarle todo: su libertad, su integridad, hasta su vida.

También se espera que haya enfrentamientos definitivos con la consorte Kang y la reina viuda, quienes los hemos visto tramando entre bastidores. Quizás haya revelaciones (secretos antiguos, traiciones que nadie imaginaba) que cambien quién tiene el poder real.

Y, aunque el tono general sugiere que la paz completa es poco probable, el tráiler entrega imágenes de esperanza: una cifra de luz, un momento íntimo, la presencia del Mangunrok como legado. Tal vez Ji-yeong encuentre una forma de escribir su destino, aunque no sea con un final feliz en el sentido clásico.

Lee Chae-min como Lee Heon y Im Yoon-ah como Yeon Ji-young en la serie "Bon appétit, majestad" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.