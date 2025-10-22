Los fans de “Chicago P.D.” han recibido una noticia que los ha dejado en shock: Patrick John Flueger, quien da vida al detective Adam Ruzek desde hace más de una década, se ha ausentado de manera repentina de la exitosa serie policial de NBC. La noticia cayó como una bomba entre los seguidores, especialmente después del emotivo final de la temporada 12, donde su personaje selló su historia de amor con Kim Burgess —interpretada por Marina Squerciati— con una boda que muchos describieron como uno de los momentos más esperados de la franquicia.

EL MOTIVO POR EL QUE PATRICK JOHN FLUEGER DEJÓ LA SERIE “CHICAGO P.D.”

Según informó PEOPLE, la salida de Flueger se debe a un asunto personal que el actor de 41 años decidió atender antes de continuar con las grabaciones.

Se conoció que Flueger, quien interpreta a Adam Ruzek, planea regresar más adelante en esta temporada (Foto: NBC)

Aunque los detalles no se han revelado públicamente, se confirmó que su ausencia será temporal y que planea regresar más adelante en la temporada 13. La producción ha mostrado total apoyo al actor, priorizando su bienestar por encima de los compromisos laborales, algo que ha sido bien recibido por sus compañeros y los fanáticos del universo “One Chicago”.

Flueger se incorporó al elenco de “Chicago P.D.” en 2014, dando vida a un personaje que se ganó el corazón del público gracias a su mezcla de dureza, lealtad y humanidad.

En el tiempo que lleva en pantalla, Adam Ruzek ha pasado por traiciones, misiones encubiertas y relaciones complejas, pero su vínculo con Kim Burgess siempre ha sido el eje emocional de su historia. La pareja, que incluso adoptó a la pequeña Makayla en la temporada 8, se convirtió en uno de los dúos más entrañables del drama policial.

¿QUÉ DIJERON SUS COMPAÑEROS DE “CHICAGO P.D.”?

Marina Squerciati, su compañera de ficción y de amistad en la vida real, no tardó en expresar su cariño y apoyo. En una entrevista previa, la actriz mencionó que Flueger es “uno de sus mejores amigos en el mundo” y destacó la química natural que comparten en pantalla. “Creo que esa conexión se nota. Nos encanta trabajar juntos, y eso se traduce en los momentos más auténticos de la serie”, afirmó.

El adiós temporal de Flueger recuerda al que vivió “Chicago Fire” en 2023, cuando Taylor Kinney —quien interpreta al teniente Kelly Severide— también se tomó una licencia para resolver un asunto personal. Su regreso meses después marcó un precedente dentro del universo de “One Chicago”, demostrando que estas pausas no significan un final, sino una oportunidad para que los actores regresen con más fuerza.

Durante su tiempo en la serie, Flueger no solo consolidó su carrera televisiva, sino que también se convirtió en parte esencial de una de las franquicias más queridas de la televisión estadounidense. Con su carisma y entrega, logró que Ruzek pasara de ser un agente impulsivo a un personaje maduro y profundamente humano. Su ausencia se sentirá, pero su regreso es una promesa que mantiene viva la esperanza entre los fans.

Mientras tanto, los seguidores de “Chicago P.D.” continúan pendientes de cada actualización sobre su estado y posible regreso. NBC, por su parte, ha reafirmado su compromiso de mantener la esencia de la serie intacta, asegurando que Adam Ruzek seguirá siendo parte fundamental del equipo. Solo queda esperar el momento en que Patrick John Flueger vuelva a ponerse el distintivo de la Unidad de Inteligencia.

