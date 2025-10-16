La última película de la saga “Culpables” nos trajo nostalgia, emoción, adrenalina y mucho amor. Y cómo no llevarnos por una montaña rusa de emociones, si todos estábamos a la expectativa por el esperado reencuentro de Nick y Noah tras haber estado separados por cuatro años. ¿Qué pasó entre ellos? Algo que por fin pudimos conocer en “Culpa nuestra”, que aterrizó este 16 de octubre de 2025 en Amazon Prime Video.

Si también quedaste cautivado con la trama, de seguro la música también te atrapó desde el primer momento. Esto se pudo lograr gracias a las 20 canciones del soundtrack, tanto en inglés como en español. Por tal motivo, te doy a conocer cuáles fueron estas.

Vale precisar que entre los artistas que participaron en la banda sonora de esta exitosa producción audiovisual están Sam Smith, Abraham Mateo, GIRL IN RED, Tate McRae, entre otros.

SOUNDTRACK DE “CULPA NUESTRA”

“Nunca tristes” de RENEE

“I Feel Love” de Sam Smith

“El encuentro” de Alizzz, Amaia

“I’ll haunt you” de Tennis

“Questions” de Presley Regier

“Quiero decirte” de Abraham Mateo

“Culpa Nuestra” de Safree con STRANGELoVE

“Too much” de GIRL IN RED

“Ahora que no te tengo” de Chanel, FMK

“Kombolewa” de Suzete

“All Night Long” de Debbie

“Chico” de Nilo Blues

“Tears for breakfast” de Eugénie

“Cozy Christmas” de Molly Burch

“Una noche más” de Walls, Bruises

“Si te portas bonito” de Sofia Kourtesis

“Marinela (Que pasa)” de HUGEL, Mek &Kremont, Lirico En La Casa

“You broke me first” de Tate McRae

“Like I’m Gonna Lose You” Jasmine Thompson

“Será porque te amo” de DJ Matrix, Matt Joe, Carolina Marquez

LAS PELÍCULAS DE LA SAGA “CULPABLES”

La primera vez que vimos el romance prohibido de Noah y Nick fue en junio de 2023, bajo el título “Culpa mía”, filme de habla no inglesa que se convirtió aquel año en la más vista en la plataforma de Amazon Prime Video.

A raíz del éxito que logró la cinta, basada en la trilogía “Culpables”, escrita por Mercedes Ron, al mes siguiente de su estreno se confirmó las dos secuelas, que fueron grabadas entre agosto de 2023 y febrero de 2024.

Con la llegada de “Culpa tuya” el pasado 26 de diciembre de 2024 y el lanzamiento de “Culpa nuestra”, el 16 de octubre de 2025, se cierre a la saga que cautivó a todos.

