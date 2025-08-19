Los fans del anime “DAN DA DAN” (también titulado “Dandadan”) están listos para disfrutar del episodio 8 de la temporada 2, por lo que es importante que conozcas la fecha, la hora y el link para verlo. Así, si no quieres perderte su lanzamiento vía Netflix y Crunchyroll, presta atención a las siguientes líneas. ¡Ah, y anda preparando tu agenda!

Vale precisar que la segunda entrega de la producción consta de 12 capítulos en total, los cuales adaptan los arcos “Casa Maldita” y “Mal de Ojo” del manga de Yukinobu Tatsu.

De esta manera, exploramos la historia de dos adolescentes que enfrentan aterradoras amenazas paranormales mientras reciben superpoderes y, tal vez, se enamoran.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de “DAN DA DAN”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “DAN DA DAN” - TEMPORADA 2?

El episodio 02x08 de la ficción se estrena el jueves 21 de agosto de 2025 a nivel mundial, bajo el título “¡Puedes hacerlo, Okarun!” (en inglés: "You Can Do It, Okarun!" y su transcripción: "Ganbare Okarun“).

Así, se espera que el anime continúe sumergiéndonos en la batalla contra el Mal de Ojo (Evil Eye) y el entrenamiento de Okarun.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “DAN DA DAN” - TEMPORADA 2?

El capítulo se emite originalmente -en Japón- el viernes 22 de agosto de 2025 a la medianoche. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, los fans internacionales pueden verlo un día antes.

Horario de estreno según el país:

Países Horarios Estados Unidos 10:00 a.m. (PT) / 1:00 p.m. (ET). México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 2:00 p.m. España 7:00 p.m.

Recuerda que los capítulos podrían tardar algunos minutos en llegar al streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “DAN DA DAN” - TEMPORADA 2?

Al igual que los anteriores capítulos del anime, el episodio 8 de la temporada 2 de “DAN DA DAN” estará disponible en dos famosas plataformas:

Además, en Estados Unidos, el show televisivo también llega a través de Hulu.

Entonces, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a cualquiera de estos servicios de streaming.

Okarun, Turbo Granny y Aira en una escena del episodio 8 de la temporada 2 del anime "Dan Da Dan" (Foto: Science SARU)

