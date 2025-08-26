Okarun es uno de los personajes principales del manga y el anime "Dan Da Dan". Él obtiene poderes sobrenaturales después de ser maldecido por la Turboabuela (Foto: Science SARU)
Judith Vicente
La acción, el drama y el misterio siguen envolviendo la , que se estrenó el 3 de julio de 2025. Debido a que ahora vemos a Momo, Okarun y a su equipo vigilando a Jiji por tener la entidad malgina Evil Eye dentro de él, la cual quieren controlar, muchos fanáticos del anime quieren saber qué más veremos en la trama; por ello, te doy a conocer la fecha, la hora y el link para disfrutar del episodio 9.

Vale precisar que la entrega 2 aborda los arcos de la “Casa Maldita” y “Evil Eye” (Ojo Maligno) del conocido manga japonés homónimo escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu, el cual se centra en dos adolescentes que deciden probar si los fantasmas o los alienes existen; por tanto, se enfrentan a aterradoras amenazas paranormales, recibiendo superpoderes y, quién sabe, enamorándose.

Aira Shiratori es uno de los personajes principales del anime "Dan Da Dan". Ella es una estudiante de preparatoria que asiste a la misma escuela que Ken Takakura y Momo Ayase (Foto: Science SARU)
¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “DAN DA DAN” - TEMPORADA 2?

El episodio 9 de la temporada 2 de “DAN DA DAN se estrenará el jueves 28 de agosto de 2025. Cabe mencionar que el anime tiene en total 12 capítulos, que nuevamente están a cargo del estudio Science SARU.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE LA TEMPORADA 2 DE “DAN DA DAN”?

El capítulo 9 se emitirá originalmente en Japón la medianoche del viernes 29 de agosto de 2025. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, los fans internacionales podrán verlo un día antes (28 de agosto).

De acuerdo con el país, el horario de estreno de “Dan Da Dan” es el que sigue:

PAÍSHORA DE ESTRENO
Estados Unidos10:00 a.m. (PT) / 1:00 p.m. (ET).
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay 2:00 p.m.
España 7:00 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “DAN DA DAN” - TEMPORADA 2?

Al igual que los anteriores capítulos del anime, el episodio 9 de la temporada 2 de “DAN DA DAN” estará disponible en Netflix y Crunchyroll.

En Estados Unidos, el anime también llegó a través de .

Por lo tanto, para disfrutar de la serie de manga japonés sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a cualquiera de estos servicios de streaming.

Okarun, Turbo Granny y Aira en una escena del episodio 8 de la temporada 2 del anime "Dan Da Dan" (Foto: Science SARU)
