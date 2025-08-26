La acción, el drama y el misterio siguen envolviendo la segunda temporada de “DAN DA DAN”, que se estrenó el 3 de julio de 2025. Debido a que ahora vemos a Momo, Okarun y a su equipo vigilando a Jiji por tener la entidad malgina Evil Eye dentro de él, la cual quieren controlar, muchos fanáticos del anime quieren saber qué más veremos en la trama; por ello, te doy a conocer la fecha, la hora y el link para disfrutar del episodio 9.
Vale precisar que la entrega 2 aborda los arcos de la “Casa Maldita” y “Evil Eye” (Ojo Maligno) del conocido manga japonés homónimo escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu, el cual se centra en dos adolescentes que deciden probar si los fantasmas o los alienes existen; por tanto, se enfrentan a aterradoras amenazas paranormales, recibiendo superpoderes y, quién sabe, enamorándose.
¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “DAN DA DAN” - TEMPORADA 2?
El episodio 9 de la temporada 2 de “DAN DA DAN se estrenará el jueves 28 de agosto de 2025. Cabe mencionar que el anime tiene en total 12 capítulos, que nuevamente están a cargo del estudio Science SARU.
¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE LA TEMPORADA 2 DE “DAN DA DAN”?
El capítulo 9 se emitirá originalmente en Japón la medianoche del viernes 29 de agosto de 2025. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, los fans internacionales podrán verlo un día antes (28 de agosto).
De acuerdo con el país, el horario de estreno de “Dan Da Dan” es el que sigue:
|PAÍS
|HORA DE ESTRENO
|Estados Unidos
|10:00 a.m. (PT) / 1:00 p.m. (ET).
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|11:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|12:00 p.m.
|Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|1:00 p.m.
|Paraguay, Argentina, Uruguay
|2:00 p.m.
|España
|7:00 p.m.
¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “DAN DA DAN” - TEMPORADA 2?
Al igual que los anteriores capítulos del anime, el episodio 9 de la temporada 2 de “DAN DA DAN” estará disponible en Netflix y Crunchyroll.
- Link oficial de Netflix para ver el episodio 9 de “Dan Da Dan” – Temporada 2
- Link oficial de Crunchyroll para ver el episodio 9 de “Dan Da Dan” – Temporada 2
En Estados Unidos, el anime también llegó a través de Hulu.
Por lo tanto, para disfrutar de la serie de manga japonés sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a cualquiera de estos servicios de streaming.
