CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Mientras ahonda en los que desencadenó la crisis nerviosa de Agustina (Estefanía Piñeres), la primera temporada de “Delirio” (“Delirium” en inglés) revela varios secretos de la familia Londoño y Portulinus. Pero ¿existen más oscuros secretos? ¿Agustina finalmente está libre del pasado que la atormentaba? ¿Qué pasará con ella y su esposo Fernando Aguilar (Juan Pablo Raba)? ¿Fredy “El Midas” Rodriguez (Juan Pablo Urrego) volverá a su vida? Entonces, ¿habrá una segunda entrega de la serie colombiana de Netflix?

En los primeros episodios del drama dirigido por Julio Jorquera y Rafael Martínez, Aguilar regresa de un viaje con sus hijos y encuentra a su joven esposa en shock en un hotel. Para ayudarla a recuperarse, el profesor universitario investiga lo que sucedió durante su ausencia y tras una inesperada visita averigua más sobre el oscuro pasado de Agustina.

Poco a poco, comprende que su esposa lidia con traumas que la llevaron a la locura. Desde las decisiones de su abuelo Nicolás Portulinus hasta las mentiras de su madre Eugenia (Paola Turbay) y las prohibiciones de su padre Carlos (Salvador del Solar). A pesar de sus celos por Midas, no deja sola a su esposa en ningún momento.

Estefanía Piñeres como Agustina Londoño en la serie "Delirio" (Foto: Netflix)

“DELIRIO”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado algún anuncio sobre el futuro de “Delirio”, no obstante, por lo visto en el último capítulo de la serie colombiana es posible que la historia de Agustina continúe en una segunda temporada. Aunque logra recuperarse, podría volver a sufrir otra crisis.

Desde su estreno, el 18 de julio de 2025, este drama se encuentra en el Top 10 de las series más populares de Netflix, por lo tanto, la plataforma de streaming de la N roja podría apostar por una nueva tanda de episodios con Agustina sufriendo una recaída.

Sin embargo, “Delirio” se basa en la novela cumbre de Laura Restrepo, así que no existe material original para alargar la historia de Agustina Londoño y Fernando Aguilar. Aunque eso no ha sido impedimento para otras producciones de Netflix, aún no hay nada confirmado. Por lo pronto, solo queda esperar.

Al final de la primera temporada, tras recobrar la cordura, Agustina revela los secretos que ha mantenido ocultos. Además, una fiesta de cumpleaños termina en una confrontación devastadora y Aguilar encuentra a Midas. Con eso se revela todo lo que desencadenó la crisis de la protagonista y lo que la ayudó a recuperarse.

Agustina busca a Aguilar y le pide que la acompañe en su reconstrucción, así que la pareja se da una segunda oportunidad para ser felices juntos. Aparentemente, la protagonista soltó sus fantasmas del pasado, pero no es seguro que no vuelva a sufrir una crisis.

Por lo tanto, una segunda temporada de “Delirio” podría enfocarse en eso. Además de mostrar lo que pasó con el resto de personajes principales. ¿Midas es capturado? ¿Eugenia y Joaquín perdieron todo su dinero? ¿El compromiso de Joaquín se canceló? ¿Bichi regresó a reclamar su parte de la herencia? ¿Qué pasó con Sofía? ¿Agustina vuelve a quedar embarazada?

¿Qué pasará con Fredy “El Midas” Rodriguez (Juan Pablo Urrego) en una segunda temporada de “Delirio”? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “DELIRIO”?

“Delirio” está disponible en Netflix desde el 18 de julio de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie colombiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

