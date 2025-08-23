A tan solo unas semanas del estreno de “Demon Slayer: Castillo Infinito” (11 de septiembre), la emoción entre los fans del anime está en su punto más alto. Se habla de si la animación superará a las mejores batallas vistas hasta ahora, si logrará romper récords de taquilla mundial y hasta de las palomeras exclusivas que llegarán a Cinépolis y Cinemex. Pero en medio de esta fiebre demoníaca, una pregunta empieza a generar debate: ¿los niños podrán entrar a ver la película en cines?

LA CLASIFICACIÓN DE “DEMON SLAYER: CASTILLO INFINITO”

Según las clasificaciones oficiales, la cinta no está pensada para todo público. En Japón, “Castillo Infinito” recibió una calificación PG-12, lo que significa que los menores de 12 años pueden verla solo bajo la supervisión de un adulto, aunque no es lo más recomendado. En cambio, en Estados Unidos la cosa se endurece: allí fue catalogada como R, lo mismo que filmes como “Joker” o “La Sustancia”, lo que limita la entrada solo a adultos.

La razón detrás de estas restricciones es clara: la película presenta escenas de violencia extrema, sangre, desmembramientos y momentos de terror que la propia audiencia ha descrito como “gore intenso”. Aunque se trate de animación, el nivel de crudeza de las imágenes no pasa desapercibido y ha sido suficiente para que los organismos de clasificación adviertan a las familias.

EN REDES SOCIALES, EL DEBATE ARDE

Muchos recuerdan que “Kimetsu no Yaiba” nunca fue una historia infantil. Desde el inicio, con la masacre de la familia de Tanjiro y la transformación de Nezuko en demonio, la serie dejó claro que no escatima en dramatismo ni en violencia. Para este sector del fandom, la clasificación no debería sorprender a nadie: “Demon Slayer” siempre fue oscuro y sangriento, lejos del rango de “apto para niños pequeños”.

Sin embargo, no todos piensan igual. Hay quienes consideran que la medida es exagerada, señalando que existen otros contenidos más violentos que nunca recibieron una restricción tan severa. En X (antes Twitter), abundan comentarios irónicos como: “No exageren, he visto cosas más fuertes en otros animes”, o “cuidado, van a tener que verla con las luces encendidas”. Para ellos, el impacto de la violencia animada no se compara con la de producciones live-action.

Entre ambos extremos, surge una reflexión interesante: ¿hemos normalizado tanto la violencia en el anime que dejamos de verla como un problema para el público joven? Un usuario en redes lo resumió de manera contundente: “Me impresiona que tengamos tan normalizada la muerte, desmembramientos y varias cosas gore como para que digan que esto es un producto para niños”. Este comentario abrió aún más la discusión sobre los límites del género.

Lo cierto es que quienes ya leyeron el manga saben que el arco del “Castillo Infinito” no escatimará en intensidad. Se avecinan batallas épicas, muertes dolorosas y momentos que seguramente quedarán grabados en la memoria de los fans.

