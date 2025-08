Los fanáticos de “Kimetsu no Yaiba” cada vez están más ansiosos por ver la primera película de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” con la que se dará fin al exitoso anime. Si bien, cada vez falta menos para su estreno en las salas de cine a nivel mundial, ya que llega entre la quincena de agosto y todo septiembre según la ubicación en la que te encuentres, lo cierto es que la cuenta regresiva comenzó para muchos. Si también estás impaciente, hay una buena noticia para calmar tus ánimos: resulta que se lanzó un programa especial antes de su estreno internacional. Más detalles en los siguientes párrafos.

Cabe precisar que el primer filme de la trilogía se estrenó en Japón el 18 de julio de 2025, día en el que rompió récord en la taquilla y conforme va pasando el tiempo, las cifras van en aumento; no sólo ello, las críticas han sido positivas, tanto así que algunos piensan que podría ser nominada a los Óscar.

En la trilogía de "Demon Slayer: Infinity Castle" veremos batallas más brutales y sangrientas entre los Hashira y los demonios de la Luna Superior (Foto: Ufotable)

¿CUÁL ES EL PROGRAMA ESPECIAL QUE SE LANZÓ ANTES DEL ESTRENO INTERNACIONAL DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

De acuerdo con el sitio web oficial del anime, se lanzó un programa especial llamado “Demon Slayer and Summer Vacation”, que tiene como propósito dar una nueva opción a los fanáticos para que disfruten de él mientras esperan la llegada de la primera película. Comenzó a trasmitirse el 1 de agosto de 2025. ¿En qué consiste?

“Demon Slayer and Radio Calisthenics”

El primer proyecto titulado “Demon Slayer and Radio Calisthenics” se trata de un video de calistenia por radio, el cual está disponible en el canal oficial de YouTube de Aniplex. Es importante señalar que este lanzará cinco nuevos episodios cada viernes con los miembros del mini Corps de fondo.

“Demon Slayer Silhouette Quiz”

El segundo proyecto se llama “Demon Slayer Silhouette Quiz”, que llegará el 8 de agosto a las 7:00 AM (JST). Aquí, los participantes deberán adivinar de qué personaje se trata solamente basándose en su silueta.

El segundo proyecto del programa que lanzó "Demon Slayer" (Foto: Fimetsu.com)

“Look the Other Way With the Demon Slayer Corps”

El tercer proyecto es “Look the Other Way With the Demon Slayer Corps”, en el que los participantes se enfrentarán cara a cara con los miembros del mini Corps y demostrarán quién es más fuerte. Clic aquí para ver el clip.

“Look the Other Way With the Demon Slayer Corps” es el tercer proyecto (Foto: Kimetsu.com)

IMPORTANTE: Aunque el programa se presenta como una forma divertida de promocionar la primera película de “Demon Slayer: Infinity Castle”, la desventaja es que está limitado a los fans japoneses. Pueden seguirlo por el sitio web oficial.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí