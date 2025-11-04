Un joven Predator marginado de su clan encuentra un improbable aliado en su viaje en busca del adversario definitivo en "Depredador: Tierras salvajes" (Foto: 20th Century Studios)
Un joven Predator marginado de su clan encuentra un improbable aliado en su viaje en busca del adversario definitivo en "Depredador: Tierras salvajes" (Foto: 20th Century Studios)
Judith Vicente
Judith Vicente

La saga sigue pisando fuerte. Ahora, tras el éxito que logró con la aclamada “Prey”, en 2022, el director Dan Trachtenberg regresa con su secuela “Depredador: Tierras salvajes” (en su idioma original: “Predator: Badlands”), que se estrena en cines este 7 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, y un día antes en Latinoamérica. Aunque varios están esperando su lanzamiento oficial, Mag El Comercio te cuenta si la película de acción y ciencia ficción tiene escenas post-créditos; no te preocupes que responderemos a esta interrogante sin darte spoilers, así que puedes leer con confianza sin temor a que te arruinemos el filme.

De acuerdo con la sinopsis oficial que le da The Walt Disney Company se lee: “En el futuro, en un planeta remoto, un joven depredador, marginado de su clan, encuentra un aliado inesperado y se embarca en un peligroso viaje en busca del adversario definitivo”.

En "Depredador: Tierras salvajes", veremos a dos seres inadaptados intentando sobrevivir en terreno letal (Foto: 20th Century Studios)

¿“DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES” TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es sí. “Depreador: Tierra salvajes” tiene una escena post-créditos. Debido a que es muy breve, más de lo habitual, te recomendamos que cuando termine la película debes estar muy atento para no perdértela; ya que una vez que se emita no habrá más escenas adicionales.

Por obvias razones, y tal como te lo indicamos al comienzo, no revelaremos de qué se trata; así que ya sabes, no salgas rápido de la sala de cine ni te distraigas cuando comiencen a aparecer los créditos, pues al momento de concluir estos, verás algo que te dejará impactado.

Afiche de la película "Depredador: Tierras salvajes" (Foto: 20th Century Studios)

LOS PROTAGONISTAS

“Predator: Badlans” tiene un elenco reducido que es liderado por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi, quien interpreta al Depredador, un rol que asume por primera vez este rol protagónico en la historia de la franquicia.

MÁS DATOS SOBRE “DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES”

  • “Depredador: Tierras salvajes” es la séptima película de la serie principal y la novena de la franquicia en general.
  • Está dirigida por Dan Trachtenberg, quien también coescribe el guion junto a Patrick Aison.
  • El rodaje comenzó en Nueva Zelanda el 27 de agosto de 2024, bajo el título provisional “Backpack”,​ y finalizó a fines de octubre.
  • Jeff Cutter fue el director de fotografía tras trabajar previamente con Trachtenberg en “Prey”.

