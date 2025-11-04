La saga Predator sigue pisando fuerte. Ahora, tras el éxito que logró con la aclamada “Prey”, en 2022, el director Dan Trachtenberg regresa con su secuela “Depredador: Tierras salvajes” (en su idioma original: “Predator: Badlands”), que se estrena en cines este 7 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, y un día antes en Latinoamérica. Aunque varios están esperando su lanzamiento oficial, Mag El Comercio te cuenta si la película de acción y ciencia ficción tiene escenas post-créditos; no te preocupes que responderemos a esta interrogante sin darte spoilers, así que puedes leer con confianza sin temor a que te arruinemos el filme.

De acuerdo con la sinopsis oficial que le da The Walt Disney Company se lee: “En el futuro, en un planeta remoto, un joven depredador, marginado de su clan, encuentra un aliado inesperado y se embarca en un peligroso viaje en busca del adversario definitivo”.

En "Depredador: Tierras salvajes", veremos a dos seres inadaptados intentando sobrevivir en terreno letal (Foto: 20th Century Studios)

¿“DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES” TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es sí. “Depreador: Tierra salvajes” tiene una escena post-créditos. Debido a que es muy breve, más de lo habitual, te recomendamos que cuando termine la película debes estar muy atento para no perdértela; ya que una vez que se emita no habrá más escenas adicionales.

Por obvias razones, y tal como te lo indicamos al comienzo, no revelaremos de qué se trata; así que ya sabes, no salgas rápido de la sala de cine ni te distraigas cuando comiencen a aparecer los créditos, pues al momento de concluir estos, verás algo que te dejará impactado.

Afiche de la película "Depredador: Tierras salvajes" (Foto: 20th Century Studios)

LOS PROTAGONISTAS

“Predator: Badlans” tiene un elenco reducido que es liderado por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi, quien interpreta al Depredador, un rol que asume por primera vez este rol protagónico en la historia de la franquicia.

MÁS DATOS SOBRE “DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES”

“Depredador: Tierras salvajes” es la séptima película de la serie principal y la novena de la franquicia en general.

Está dirigida por Dan Trachtenberg, quien también coescribe el guion junto a Patrick Aison.

El rodaje comenzó en Nueva Zelanda el 27 de agosto de 2024, bajo el título provisional “Backpack”,​ y finalizó a fines de octubre.

Jeff Cutter fue el director de fotografía tras trabajar previamente con Trachtenberg en “Prey”.

