Una producción japonesa ha captado la atención de miles e todo el mundo gracias a Netflix. Se trata de “Detrás de la primicia” (“The Golden Egg”), un drama sobre periodismo, secretos, y las complejidades del mundo editorial. Si tú también eres fan de las series que combinan misterio con crítica social, este estreno te va a interesar.

La historia gira en torno a Hinako Shinoda, interpretada por Aoi Okuyama, una joven que, tras trabajar dos años en la editorial Sengokusha, es transferida al departamento más temido: la redacción del semanario Weekly Sengoku. Desde ese momento, su vida cambia radicalmente, pues debe lidiar con escándalos de entretenimiento, casos de corrupción, y hasta muertes misteriosas.

Aoi Okuyama como Hinako Shinoda en la serie japonesa "Detrás de la primicia" (Foto: TBS)

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “DETRÁS DE LA PRIMICIA” EN NETFLIX?

Aunque el estreno oficial en Japón fue el miércoles 8 de octubre de 2025 a través del canal TBS, la serie llegó a Netflix el viernes 10 de octubre, y cada capítulo se liberará semanalmente. La plataforma mantiene su política habitual de lanzar los nuevos episodios a la medianoche, ajustando según el horario del Pacífico.

Esto quiere decir que cada viernes podrás ver un nuevo episodio de este drama japonés de 10 capítulos, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno. Así que, si estás acostumbrado a maratonear, te conviene ir guardando un espacio en tu agenda

CALENDARIO COMPLETO DE EPISODIOS EN NETFLIX

Para que no te pierdas ninguno, te dejo el calendario completo de estreno de la temporada 1 de “Detrás de la primicia” en Netflix:

Episodio Fecha de estreno en Netflix Episodio 1 Viernes 10 de octubre de 2025 Episodio 2 Viernes 17 de octubre de 2025 Episodio 3 Viernes 24 de octubre de 2025 Episodio 4 Viernes 31 de octubre de 2025 Episodio 5 Viernes 7 de noviembre de 2025 Episodio 6 Viernes 14 de noviembre de 2025 Episodio 7 Viernes 21 de noviembre de 2025 Episodio 8 Viernes 28 de noviembre de 2025 Episodio 9 Viernes 5 de diciembre de 2025 Episodio 10 Viernes 12 de diciembre de 2025

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “DETRÁS DE LA PRIMICIA”?

Como te mencioné, Netflix suele lanzar los nuevos contenidos a las 00:00 a. m. hora del Pacífico (PT), por lo tanto, según el país donde vivas, el horario exacto puede variar. Aquí te dejo una guía con las principales zonas horarias para que sepas exactamente a qué hora se libera cada episodio:

País / Región Hora de estreno en Netflix Estados Unidos (PT) 00:00 a. m. Estados Unidos (ET) 03:00 a. m. México 01:00 a. m. Colombia 02:00 a. m. Perú 02:00 a. m. Chile 04:00 a. m. Argentina 04:00 a. m. España 09:00 a. m

EL REPARTO DE “DETRÁS DE LA PRIMICIA”

Aoi Okuyama como Hinako Shinoda

Kô Maehara como Tsukasa Yamabuki

Takato Ôkura como Kengo Akutsu

Yûsuke Saitô como Daisuke Tsubaki

Junsei Motojima como Masaki Kuwabara

Tasuku Nagaoka como Shôgo Suzaki

Eiji Takigawa como Kôichi Kitahama

Atom Shukugawa como Katsumasa Murai

Okura Sorato, Akira Maehara, Yusuke Sato, Atom Shukugawa, Yu Nagaoka y Eiji Takigawa conforman el reparto de la serie japonesa "Detrás de la primicia" (Foto: TBS)

