Una producción japonesa ha captado la atención de miles e todo el mundo gracias a Netflix. Se trata de “Detrás de la primicia” (“The Golden Egg”), un drama sobre periodismo, secretos, y las complejidades del mundo editorial. Si tú también eres fan de las series que combinan misterio con crítica social, este estreno te va a interesar.
La historia gira en torno a Hinako Shinoda, interpretada por Aoi Okuyama, una joven que, tras trabajar dos años en la editorial Sengokusha, es transferida al departamento más temido: la redacción del semanario Weekly Sengoku. Desde ese momento, su vida cambia radicalmente, pues debe lidiar con escándalos de entretenimiento, casos de corrupción, y hasta muertes misteriosas.
¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “DETRÁS DE LA PRIMICIA” EN NETFLIX?
Aunque el estreno oficial en Japón fue el miércoles 8 de octubre de 2025 a través del canal TBS, la serie llegó a Netflix el viernes 10 de octubre, y cada capítulo se liberará semanalmente. La plataforma mantiene su política habitual de lanzar los nuevos episodios a la medianoche, ajustando según el horario del Pacífico.
Esto quiere decir que cada viernes podrás ver un nuevo episodio de este drama japonés de 10 capítulos, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno. Así que, si estás acostumbrado a maratonear, te conviene ir guardando un espacio en tu agenda
CALENDARIO COMPLETO DE EPISODIOS EN NETFLIX
Para que no te pierdas ninguno, te dejo el calendario completo de estreno de la temporada 1 de “Detrás de la primicia” en Netflix:
|Episodio
|Fecha de estreno en Netflix
|Episodio 1
|Viernes 10 de octubre de 2025
|Episodio 2
|Viernes 17 de octubre de 2025
|Episodio 3
|Viernes 24 de octubre de 2025
|Episodio 4
|Viernes 31 de octubre de 2025
|Episodio 5
|Viernes 7 de noviembre de 2025
|Episodio 6
|Viernes 14 de noviembre de 2025
|Episodio 7
|Viernes 21 de noviembre de 2025
|Episodio 8
|Viernes 28 de noviembre de 2025
|Episodio 9
|Viernes 5 de diciembre de 2025
|Episodio 10
|Viernes 12 de diciembre de 2025
¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “DETRÁS DE LA PRIMICIA”?
Como te mencioné, Netflix suele lanzar los nuevos contenidos a las 00:00 a. m. hora del Pacífico (PT), por lo tanto, según el país donde vivas, el horario exacto puede variar. Aquí te dejo una guía con las principales zonas horarias para que sepas exactamente a qué hora se libera cada episodio:
|País / Región
|Hora de estreno en Netflix
|Estados Unidos (PT)
|00:00 a. m.
|Estados Unidos (ET)
|03:00 a. m.
|México
|01:00 a. m.
|Colombia
|02:00 a. m.
|Perú
|02:00 a. m.
|Chile
|04:00 a. m.
|Argentina
|04:00 a. m.
|España
|09:00 a. m
EL REPARTO DE “DETRÁS DE LA PRIMICIA”
- Aoi Okuyama como Hinako Shinoda
- Kô Maehara como Tsukasa Yamabuki
- Takato Ôkura como Kengo Akutsu
- Yûsuke Saitô como Daisuke Tsubaki
- Junsei Motojima como Masaki Kuwabara
- Tasuku Nagaoka como Shôgo Suzaki
- Eiji Takigawa como Kôichi Kitahama
- Atom Shukugawa como Katsumasa Murai
