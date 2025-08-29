Con solo tres episodios, “Dos tumbas” nos sumerge en una historia que mezcla rabia y dolor por la repentina muerte de un ser querido; sin embargo, cuando no se hace justicia pronto ese sufrimiento provocará que la abuela de una de las víctimas busque respuestas que la llevarán por un camino de venganza que cruzará todos los límites. Debido al impacto que ha generado esta producción, muchos se preguntan si la miniserie se basó en un caso de la vida real. Descúbrelo en esta nota.

Antes te comento que este drama está disponible a nivel mundial en Netflix desde el 29 de agosto de 2025. Es protagonizada por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.

En su afán por saber la verdad sobre el paradero de su nieta, Isabel desenterrará secretos del pueblo y verdades incómodas en "Dos tumbas" (Foto: Sábado Películas)

¿“DOS TUMBAS” SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

La respuesta corta es no. “Dos tumbas” no se basa en una historia de la vida real; y aunque muchos pensaron que la miniserie sí había tomado un caso que ocurrió en algún momento por la manera en que una persona – en este caso una septuagenaria – hace de todo para descubrir la verdad sobre su nieta, lo cierto es que la trama es pura ficción.

Cabe mencionar que sí se inspiró en los temas sociales reales como la desaparición de personas, en este caso adolescentes, la impunidad judicial y la búsqueda de justicia por parte de los familiares y los ciudadanos, quienes al ver la inacción de las autoridades, ellos mismos toman las riendas de todo.

Kiti Manver como Isabel y Carlos Scholz bajo el personaje de Beltrán en el primer episodio de "Dos tumbas" (Foto: Sábado Películas) / JORGE FUEMBUENA/NETFLIX

A pesar de que la serie no tomó un suceso real para inspirar este drama cargado de suspenso, sus creadores evocaron referencias de otras producciones para envolvernos en este thriller que nos hizo grandes revelaciones y nos mostró giros inesperados, haciéndonos experimentar una tensión en cada capítulo.

Para para moldear el tono y el ritmo, los creadores de “Dos tumbas” se habrían inspirado en la película “Tres anuncios en las afueras” (por su enfoque de venganza desde una figura inesperada), y las series “Mare of Easttown” (por su ritmo pausado y profundidad de personajes) y “La novia gitana” (por la exploración de personajes complejos), publica Revista Fama.

Cabe precisar que el impacto emocional se logró gracias a elección correcta del lugar de rodaje: Frigiliana y otras localidades andaluzas, ya que el contraste entre los paisajes luminosos y la oscuridad del relato es perfecto, toda vez que ros muestra cómo detrás de una gran fachada puede esconderse algo terrible.

Álvaro Morte como Rafael en la serie española "Dos tumbas" (Foto: Sábado Películas)

