Si ya viste “Dos tumbas”, la serie española que recientemente estrenó en Netflix, seguro terminaste con más preguntas que respuestas. A mí me pasó lo mismo. Es de esas historias que no solo te atrapan por el misterio, sino que te golpean emocionalmente. Lo que comienza como una desaparición y asesinatos, se convierte poco a poco en una red de secretos, abusos y decisiones extremas. Y al final, cuando por fin entendemos qué pasó con Marta y Verónica, es imposible no quedarse pensando en un sinfín de cosas.

En esta nota te voy a contar, paso a paso, cómo se resuelve el caso que da sentido a toda la miniserie. Pero más allá de quién mató a quién, quiero que hablemos de lo que significan esas muertes y de cómo cada personaje carga con su propia culpa. Porque en “Dos tumbas”, no hay villanos, sino que cada uno carga con cosas distintas en su interior.

FINAL EXPLICADO DE “DOS TUMBAS”

Marta Salazar: víctima de un sistema que no protege y de una “amistad

Todo comenzó dos años antes del presente de la historia. Marta, hija de Rafael Salazar, y Verónica, su mejor amiga, salieron una noche de fiesta en Frigiliana, en la costa sur de España. En lugar de volver a casa a las 3 de la madrugada como habían prometido, desaparecieron. Solo el cuerpo de la primera de ellas fue encontrado, flotando en el mar. De su acompañante a la reunión social, no hubo rastro.

Lo que nadie sabía era que ambas habían terminado en una fiesta clandestina organizada por Beltrán, su amigo en común. Allí, consumieron alcohol y drogas, y en ese estado, Marta fue abusada por Carlos Jaén, un famoso presentador de noticias. La situación se salió de control, y lo que siguió cambió la vida de todos.

Una pelea entre amigas que terminó en tragedia

Cuando Verónica y Jamila —su novia secreta— encontraron a Marta, ella estaba destrozada. Quería ir a la policía y denunciar el abuso, pero su amiga no estaba de acuerdo. Tenía miedo. Temía que, por estar en una fiesta llena de drogas y adultos influyentes, la policía no tomara en serio lo sucedido, o peor, las culpara a ellas. La discusión se tornó cada vez más intensa. La víctima, devastada, intentó quitarse la vida frente a ellas. Al tratar de detenerla, Verónica recibió un corte en el cuello, pero reaccionó y, en un impulso, la empujó.

Marta cayó hacia atrás y golpeó su cabeza con un banco de cemento. Murió al instante. Verónica no llamó a emergencias. Huyó junto a Jamila. Y ahí comenzó todo el encubrimiento.

Zoé Arnao como Marta y Nadia Vilaplana interpretando a Verónica (Foto: Netflix)

Antonio Zaera: el padre que ocultó el crimen

Verónica le confesó todo a su padre, Antonio Zaera, un ex policía judicial. ¿Qué hizo él? En lugar de entregarla, arrojó el cuerpo de Marta al mar para que pareciera una desaparición, y mandó a su hija a Marruecos a vivir con un amigo suyo. A los ojos del mundo, ambas adolescentes estaban muertas.

Durante dos años, Antonio se comunicó en secreto con su hija a través del teléfono del restaurante que administraba. Mientras tanto, los investigadores abandonaban poco a poco el caso. Jonas Herrera, uno de los principales sospechosos, fue liberado por falta de pruebas, y otro sospechoso, Johannes Witzke, se quitó la vida, aunque no estaba relacionado con el crimen.

Isabel, la abuela que no dejó de buscar

Pero Isabel, la abuela de Verónica, nunca dejó de investigar. Se negó a aceptar que su nieta estaba muerta. Poco a poco, fue descubriendo la verdad: que Beltrán las había llevado a esa fiesta, que Carlos Jaén estuvo involucrado, y que la última persona que las vio con vida fue Jamila Abdallah. Cuando finalmente descubrió que su nieta estaba viva, se lo contó a Rafael Salazar, sin imaginar las consecuencias.

Kiti Manver como Isabel y Carlos Scholz bajo el personaje de Beltrán en el primer episodio de "Dos tumbas" (Foto: Netflix) / JORGE FUEMBUENA/NETFLIX

Salazar desata una venganza sangrienta

Al enterarse de que Verónica había sobrevivido mientras su hija estaba muerta, Salazar enloqueció. Quería venganza, y no pensaba detenerse hasta encontrarla a ella y a Jamila. Isabel se dio cuenta de que había cometido un error al compartir esa información, y trató de evitar lo peor. Planeó un sacrificio final para proteger a su nieta.

El final: dos muertes en un solo acto

Isabel llevó a Salazar en coche hacia San Pedro, supuestamente para entregarle a Jamila. Pero en el camino, le contó la verdad: que Marta había muerto por accidente, que Verónica había estado escondida y que todo había sido una cadena de errores juveniles. Rafael no quiso escuchar razones. Su sed de venganza no se apagó.

Entonces, en un acto desesperado, Isabel tomó el volante y condujo el coche hacia un acantilado. Salazar murió al instante al golpearse con el parabrisas. Isabel, aunque sobrevivió al impacto, eligió dejarse ahogar. Así se cerró el círculo. Dos tumbas más, pero esta vez por decisión propia y con dos cuerpos presentes, no solo uno.

Verónica y Jamila, separadas pero vivas

Antes de morir, Isabel avisó a Antonio para que ayudara a Verónica a escapar. Ella huyó hacia el puerto de San José y tomó un barco hacia Tánger. Jamila, por su parte, quedó oculta en un hostal gracias a una amiga de Isabel. El destino de ambas es incierto. No sabemos si volverán a encontrarse o si la culpa las perseguirá para siempre.

¿Verónica era culpable?

Esta es la gran pregunta. Legalmente, la muerte de Marta fue un accidente. Pero ¿fue moralmente inocente? Ella no solo encubrió la muerte, sino que impidió que su entonces amiga denunciara una violación. Durante dos años permitió que Carlos Jaén siguiera su vida impune. Entiendo que era joven y que tuvo miedo, pero también fue egoísta, pues tomó decisiones cobardes que costaron muy caro.

¿Es justo el final de Rafael Salazar?

El final de Salazar fue trágico. Había asesinado ya al violador de su hija, Carlos Jaén, pero no encontró paz. Su obsesión con vengarse de Verónica le impidió ver el contexto. Tal vez, si Isabel le hubiera dado más tiempo para procesarlo, habría perdonado. Pero no se lo dio. ¿Merecía morir? Creo que no, o quizá sí. Pero sí sé que todos los personajes de esta historia cargaban con más dolor del que sabían manejar.

Álvaro Morte como Rafael en la serie española "Dos tumbas" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.