La segunda parte de la cuarta temporada de “Dr. Stone: Science Future” dejó un final impactante y ahora Crunchyroll ya nos tiene hablando de la tercera y última entrega. Si sigues esta historia desde sus inicios, sabes que no solo es ciencia y aventura, sino una montaña rusa emocional que ha sabido mezclar entretenimiento con conceptos científicos de una forma increíblemente adictiva.

Crunchyroll realmente se está luciendo con su catálogo, pero a los fans le hace falta el regreso de Dr. Stone con el final de su cuarta temporada, que marca el cierre definitivo de esta épica historia. Así que, si estás tan enganchado, aquí te cuento todo lo que sabemos sobre el estreno del gran final.

La parte 2 de la Temporada 4 de "Dr. Stone: Science Future" se estrenó este 10 de julio en Crunchyroll (Foto: TMS Entertainment)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TERCERA PARTE DE DR. STONE: SCIENCE FUTURE?

Aunque muchos esperaban que Crunchyroll soltara la bomba con una fecha concreta, lo cierto es que, por ahora, solo tenemos una ventana estimada: 2026. La confirmación llegó justo después de la emisión del episodio final de la segunda parte de esta cuarta temporada. A través de la cuenta oficial del anime en X, se publicó una imagen clave que no dejó lugar a dudas: la aventura final de Senku está en camino.

Eso suena a mucho tiempo de espera, pero hay buenas razones para creer que no será tan largo como parece. Si todo sigue el patrón anterior, podríamos estar viendo el último capítulo de “Dr. Stone” tan pronto como en verano de 2026. En el peor de los casos, se hablaría de una posible emisión en otoño de ese mismo año.

Como sabes, “Dr. Stone: Science Future” ha dividido su última temporada en tres partes. La primera llegóa inicios de este año, la segunda acaba de cerrar el verano del hemisferio norte con 12 episodios, y la tercera recogerá el tramo final del manga, adaptando los últimos 34 capítulos.

La historia se centrará en lo que muchos consideran el momento más esperado de toda la saga: el viaje a la luna. Senku, acompañado del Kingdom of Science y del enigmático Dr. Xeno, enfrentará al misterioso Why Man —la entidad detrás de la petrificación global— en un intento definitivo por salvar a la humanidad.

Luna Wright en el anime “Dr. Stone: Science Future” (Foto: TMS Entertainment)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÍA LA PARTE FINAL?

Si el ritmo de adaptación se mantiene, esta última parte también tendrá entre 12 y 13 episodios. La buena noticia es que no habrá relleno ni desvíos innecesarios. Todo apunta a que será una temporada directa, intensa y emocional, justo como el clímax de una gran historia debe ser.

Y si eres lector del manga original de Riichiro Inagaki y Boichi, sabes que el cierre está lleno de momentos épicos, descubrimientos impactantes y decisiones difíciles.

