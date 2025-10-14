En medio del renovado interés por la figura del “carnicero de Plainfield”, a raíz del estreno de “Monster: The Ed Gein Story”, en Netflix, te contamos el destino real del auto con el que Ed Gein transportó a sus víctimas: quién lo compró, cuánto pagó y cómo ese sedán se transformó en una atracción de feria que recorrió Wisconsin en 1958.

La temporada 3 de “Monster”, de Ryan Murphy e Ian Brennan, se estrenó el 3 de octubre de 2025 con ocho episodios que revisan la infancia, los crímenes, el juicio y el destino final de Gein, incluso la historia de su tumba con un detalle peculiar. La serie, protagonizada por Charlie Hunnam junto a Laurie Metcalf y Suzanna Son, omite un capítulo clave: el destino del automóvil tras el arresto del asesino.

EL AUTOMÓVIL DE ED GEIN COMPRADO EN SUBASTA: COSTO Y COMPRADOR

En 1958, el sedán Ford de Ed Gein fue subastado y lo adquirió Bunny Gibbons, un feriante de Rockford, Illinois, por US$760. Lo rebautizó como “El auto macabro de Ed Gein” y lo convirtió en negocio: cobraba US$0.25 por verlo y, en julio de 1958, vendió más de 2,000 boletos en su debut en la Feria del Condado de Outagamie, en Seymour, Wisconsin. Esta explotación comercial del vehículo no aparece en “Monster: The Ed Gein Story”.

¿QUÉ PASÓ CON EL AUTOMÓVIL DEL ASESINO SERIAL ED GEIN?

El coche tuvo una gira por Green Bay y otras ciudades, generando curiosidad y rechazo a la vez. Grupos de salud mental y funcionarios intentaron clausurarlo. En Slinger, el sheriff del Condado de Washington impidió su instalación y, poco después, la exhibición fue prohibida en todo Wisconsin. Con el interés público en descenso, Gibbons regresó a Rockford con el sedán. No existen registros públicos del paradero final del vehículo.

¿CÓMO VER “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

"Monster: The Ed Gein Story", protagonizada por Charlie Hunnam, Laurie Metcalf y Suzanna Son, ya está disponible en Netflix desde el 3 de octubre de 2025. La serie de ocho episodios se adentra en la mente del criminal y explora el legado cultural que lo convirtió en emblema del terror moderno.

