Cuando la infidelidad de Jack sale a la luz, su esposa Betty trama un cruel plan para arrebatarle lo que más ama en la vida: su adorado imperio de coffeeshops. Así es la trama de “El imperio de Ámsterdam”, el drama de siete episodios que aterrizó en Netflix el 30 de octubre de 2025. Si bien, la trama nos engancha desde el primer momento, sus paisajes también; por tal motivo, te doy a conocer dónde grabó esta serie protagonizada por Kamke Janssen, Jacob Derwig y Elise Schaap.

Vale precisar que esta producción, escrita por Nico Moolenaar, Piet Matthys y Bart Uytdenhouwen, y dirigido por Jonas Govaerts y Max Porcelijn, muestra el lado glamuroso de Ámsterdam, pero también la cruda realidad de su mundo de las drogas.

Elise Schaap como Marjolein Hofman, Famke Janssen como Betty y Jacob Derwig como Jack van Doorn en la serie de Países Bajos "El imperio de Ámsterdam" (Foto: Netflix)

LOCACIONES DE “EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM”

Toda la serie se rodó íntegramente en los Países Bajos, cuyas grabaciones comenzaron en junio de 2024 y se prolongó cerca de seis meses, pues finalizó en noviembre del mismo año. “Fue genial estar en un plató tan grande y trabajar con tan buenos actores. ¡123 en acción! ¡Menudo plató y qué papel tan divertido!”, señaló Robin Streppel, uno de los miembros del reparto, publica el sitio web Moviedelic.

Para ser más exactos, estos son los dos lugares donde se grabó esta serie que está dando de qué hablar:

ÁMSTERDAM

Ámsterdam, la capital de Países Bajos, sirvió como escenario para el rodaje de esta producción. A lo largo de los siete episodios se aprecia diversos lugares, tanto de día como de noche. No olvidemos que esta ciudad es conocida por su vida nocturna y su barrio rojo, por lo que De Wallen fue la zona elegida para grabar muchas escenas.

Parte del rodaje también tuvo lugar en el Café de Oranjerie, en Binnen Oranjestraat 15hs, donde el equipo de producción la transformó en el Jackal Coffeeshop.

Ámsterdam, la capital de Países Bajos en la serie de Netflix (Foto: A Team Productions / Pupkin Film)

LA HAYA

La capital de la provincia de Holanda Meridional, La Haya, también sirvió como escenario para algunas escenas de esta serie. Según el equipo de producción, se utilizaron tomas de varias calles y barrios.

Así pues, en la serie se puede apreciar lugares emblemáticos como el Binnenhof, el Palacio de la Paz, la plaza Plein y el Ayuntamiento de La Haya.

"Imperio en Ámsterdam" se rodó en Países Bajos (Foto: A Team Productions / Pupkin Film)

