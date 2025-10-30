CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada por Nico Moolenaar y Bart Uytdenhouwen, “El imperio de Ámsterdam” (“Amsterdam Empire” en inglés) es una serie de neerlandesa de Netflix que narra la historia de Jack van Doorn (Jacob Derwig), el famoso fundador del imperio de los coffee-shops ‘Jackal’, que debe hacerle frente a su vengativa esposa luego de que se enterara de su relación extramatrimonial. Betty Jonkers (Famke Janssen) amenaza con destruirlo y apoderarse de su adorado negocio. ¿Qué pasó con Jack?

Desde que fundó su imperio, Jack ha tenido que hacer frente a delincuentes, competidores y leyes holandesas absurdas para llegar a lo más alto. Cuando está en la cima, su segunda esposa se convierte en su enemigo más peligroso, ya que la exdiva del pop que conoce todos sus secretos y puntos débiles, y que no se detendrá hasta arrebatárselo todo.

Cuando Betty descubre su amorío con la presentadora Marjolein Hofman (Elise Schaap), Jack decide admitir su engaño y solicitar el divorcio para empezar una nueva vida con su novia. Por supuesto, Betty enfurece y exige lo único que él jamás entregaría: The Jackal. Además, amenaza con revelar sus secretos si no entrega su imperio.

Marjolein (Elise Schaap) está esperando un hijo de Jack (Jacob Derwig) en la serie de Países Bajos "El imperio de Ámsterdam" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM”?

Aunque el protagonista de “El imperio de Ámsterdam” siempre ha contado la historia de que no es un criminal, en realidad ha hecho muchas cosas fuera de la ley para llegar a la cima. Y Betty está dispuesta a exponerlas para asegurar su victoria. Para demostrarlo, envía a la policía a la plantación ilegal de cannabis de Jack y su socio Guido. Ambos logran escapar, pero el automóvil del segundo lo deja en evidencia.

Jack le promete todo su apoyo a su amigo y le pide que se esconda por un tiempo, pero Guido se niega porque eso implicaría abandonar a su esposa que padece un cáncer terminal. Cuando Guido anuncia que no se marchará, se entregará a la policía y declarará en contra de Jack, el dueño del imperio intenta detenerlo. La discusión escala a tal punto que Jack asesina a su socio.

En tanto, Betty continúa con los ataques en contra de los amantes. Accede al segundo teléfono de su esposo y encuentra un video íntimo de Marjolein. Lo publica justo cuando la presentadora acude a una entrega de premios y la hace pasar un bochornoso momento. Marjolein también pierde su empleo y se convierte en el blanco de los ataques y burlas en redes sociales.

Cansado de la situación, Jack cancela las tarjetas de Betty y la desaloja de su casa. En respuesta la exdiva brinda una entrevista televisiva y saca los trapos sucios de Jack al sol. Aunque logra molestar a la pareja al revelar que Marjolein está embarazada, también enfada a los nuevos socios de Jack, los Tichelaar, un grupo de criminales que la secuestra y planea asesinarla.

Marjolein Hofman (Elise Schaap), a diferencia de Betty (Famke Janssen), no conoce todos los secretos de Jack (Jacob Derwig) en la serie de Países Bajos "El imperio de Ámsterdam" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM”?

¿Qué pasó con Jack y Betty?

Para evitar su inminente muerte, Betty promete arrebatarle Jackal a su esposo y entregarlo a los Tichelaar. Ellos le perdonan la vida y le dan dos semanas para probar que puede ganar en los juzgados. Mientras la pareja se enfrenta en los tribunales, Katya van Doorn (Jade Olieberg) le advierte a su padre de los peligros de hacer negocios con ese grupo, pero él no la escucha.

Betty visita al otro hijo de Jack, Patrick van Doorn (Jesse Mensah) y lo convierte en su aliado. Mientras Patrick busca a su madre Shanti, Betty intenta ganarse a uno de los accionistas de The Jackal, Bolle (Victor Löw). Jack se propone hacer lo mismo, pero ninguno lo consigue. Betty puede tener su apoyo si se acuesta con él, pero se resiste a hacerlo.

Cuando los Tichelaar la presionan, se las ingenia para que una prostituta haga el trabajo sucio. El día del juicio, Bolle no puede declarar porque Marjolein le tiende una trampa. Pero el caso se complica porque Katya declara en contra de su padre luego de que él se negara a darle más poder. Shanti traiciona a sus hijos por un poco de dinero y la familia se separa. No obstante, se vuelven a unir debido a una tragedia.

¿Quién se queda con Jackal?

Los Tichelaar deciden eliminar a Jack para quedarse con su negocio. Betty intenta advertirle, pero llega demasiado tarde. Mientras el protagonista de “El imperio de Ámsterdam” se recupera en el hospital, la policía investiga sus negocios y las exesposas se unen para enfrentar a los criminales que quieren apoderarse del imperio de los coffee-shops.

Mientras Patrick y Marjolein evitan que la policía encuentre algo que pueda perjudicar a Jack, Shanti, Betty y Katya secuestran al tirador y le tienden una trampa a los Tichelaar. Después de una ardua y sangrienta pelea, las mujeres de la familia consiguen la victoria y conservan el negocio. Cuando Marjolein quiere dar aviso a la policía, Jack se lo prohíbe, e incluso la amenaza, lo que provoca que ella lo abandone.

Al final de “Amsterdam Empire”, Betty consigue apoderarse de Jackal, después de amenazar a Jack con denunciarlo por el asesinato de Guido. No obstante, es claro que Jack no está dispuesto a renunciar a su imperio. ¿Qué hará en una segunda temporada? ¿Cuál será la reacción de sus hijos? ¿Recuperará a Marjolein?

Betty (Famke Janssen) se apodera del negocio de Jack al final de la serie de Países Bajos "El imperio de Ámsterdam" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM”?

“El imperio de Ámsterdam” está disponible en Netflix desde el 30 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie de Países Bajos solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

