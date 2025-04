CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada por Miguel Sáez Carral (“Ni una más”), “El jardinero” (“The Gardener” en inglés) es una serie española de Netflix que narra la historia de Elmer (Álvaro Rico), un joven que perdió la capacidad de tener emociones a los seis años, lo que su madre aprovechó para convertirlo en un sicario. Todo cambia cuando Elmer se enamora de la que debía ser su última víctima, Violeta (Catalina Sopelana), una maestra de guardería que también esconde un secreto. ¿Qué pasó con los protagonistas del “thriller romántico” dirigido por Mikel Rueda (“Veneno”) y Rafa Montesinos (“El Inmortal”)?

La serie escrita por Miguel Sáez Carral e Isa Sánchez empieza con Elmer asesinando a un nadador por encargo de su esposa, quien ya no soporta los maltratos que recibe ella y su hijo pequeño por parte de su marido. Elmer realiza un trabajo limpio y le pregunta a su madre, la China Jurado (Cecilia Suárez), gestora de un vivero que hace de tapadera de un próspero negocio clandestino de asesinatos por encargo, hasta cuando seguirán con eso.

Jurado promete que solo debe completar un trabajo más para reunir el dinero necesario para regresar a México y recuperar la casa de su infancia. La persona que “El jardinero” debe desaparecer es una joven profesora. Sabela Costeira solicitó el servicio porque la cree responsable de la muerte de su hijo Xoan, a pesar de que la policía determinó que fue un suicidio.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL JARDINERO”?

¿Por qué Jurado convirtió a su hijo en un sicario?

Cuando Elmer tenía seis años, Jurado era una reconocida artista que tenía una relación tóxica con su manager Tony (Ivan Massagué). Tras una pelea, escapó en un automóvil y tuvo un accidente. Ella perdió una pierna y el niño perdió la capacidad de tener emociones. Durante muchos años, la madre se encargó de ayudar a su hijo a lidiar con su padecimiento. Sin embargo, se dio cuenta de que podía sacarle provecho cuando Tony reapareció y Elmer la libró de sus maltratos.

Mientras investiga a su siguiente víctima, Elmer empieza a sentirse mareado y desorientado. Cuando se desmaya en la calle, Violeta lo auxilia y él experimenta un sentimiento por primera vez después de su accidente. Se siente cómodo y feliz con la maestra, y le gusta. Decide volver a verla y se enamora de ella.

Pero no es la única emoción intensa que Elmer experimenta ese día. Un hombre llamado Mon maltrata a Violeta y la culpa por la muerte de Xoan. La ira se apodera de “El jardinero”, así que más tarde, sigue a Mon y lo asesina. Cuando su madre lo descubre lo lleva al hospital y descubren que el cambio se debe a un tumor en la cabeza.

Aunque el tumor amenaza la vida de Elmer, se niega a seguir el tratamiento y someterse a una cirugía, ya que no quiere dejar de sentir. No está dispuesto a olvidar a Violetta. Jurado lo presiona para alejarse de la maestra y aceptar la medicina a cambio de cancelar el trato con Sabela Costeira. Elmer acepta, pero no tarda en cambiar de opinión.

Mientras dos oficiales investigan las recientes desapariciones y empiezan a sospechar de Elmer, “El jardinero” empieza una relación con Violeta y se enfada con su madre cuando descubre que ella le dio la medicina a escondidas. Sabela amenaza con acudir a la policía si no completan el trabajo, así que Jurado manipula a su hijo para que empiece a desconfiar de su novia y finalmente se separen.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL JARDINERO”?

¿Cuál es el secreto de Violeta?

Después de que Sabela secuestra a su perro, Violeta la confronta y le revela lo que sucedió la noche de la muerte de Xoan. La maestra asegura que su exnovio la presiona para que subiera a su automóvil, luego la llevó a un puente y amenazó con saltar si no volvía con él. Ella lo retó a hacerlo, así que él no tuvo más opción que retractarse, pero cuando intentó regresar se resbaló.

Sin embargo, esa no es la verdad. En realidad, cansada de sus amenazas y persecución, Violeta empujó a Xoan mientras él la chantajeaba para retomar su romance. Todo lo sucedido con Sabela altera a la maestra, quien siente que está repitiendo patrones con Elmer. Pretende alejarse e incluso se involucra con otro hombre. Elmer presencia el momento y experimenta un corazón roto.

Jurado aprovecha la desilusión que sufrió su hijo para presionarlo para que termine su último encargo. No obstante, las disculpas de Violeta hacen cambiar de opinión a Elmer, quien decide mudarse con su novia. Al enterarse de la amenazas de Sabela, decide asesinar a la señora Costeira. Lo consigue, pero tras un poco de lucha y algunas heridas.

¿Qué pasó con Violeta, Elmer y Jurado?

Mientras la policía se acerca cada vez más a la verdad, Violeta se da cuenta de lo que hizo su novio y decide escapar. Orson, el hombre que Jurado contrató, la encuentra, pero falla y termina muerto. Asustada, Violeta llama a Elmer, quien sale en su rescate. Tras deshacerse del cuerpo de Orson, le cuenta la verdad a la maestra.

Cuando la policía llega al vivero de Jurado no encuentra nada, ya que ella se encargó de deshacerse de cualquier prueba en su contra. Más tarde, le propone a Elmer escapar juntos, pero él se niega. Tras la discusión, el joven intenta irse, pero su madre lo deja inconsciente y lo obliga a someterse a la operación. Aunque recupera a su hijo, su vida no vuelve a ser la misma.

Jurado dejó el negocio de los asesinatos por encargo, se quedó en España y con utilizó el dinero que reunió para invertir en el vivero. Al final de “El jardinero”, Violeta reaparece en la vida de Elmer y le pide que haga desaparecer a alguien. ¿A quién? ¿A Jurado? ¿O otro novio problemático? ¿Se trata de un pretexto?

¿CÓMO VER “EL JARDINERO”?

“El jardinero” se estrenará el viernes 11 de abril de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo thriller español solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.