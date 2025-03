CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en novela homónima de Antti Tuomainen, “En un confín del mundo” (“Little Siberia” en inglés) es una película finlandesa de Netflix que sigue a Joel (Eero Ritala), el pastor de la pequeña aldea de Hurmevaara, mientras protege un meteorito que podría ser de vital importancia para el futuro del pueblo. Debido a su valor, varios intentan apoderarse del preciado objeto, lo que ocasiona una crisis de fe para el pastor, quien descubre que su esposa está embarazada a pesar de que él no puede tener hijos. ¿Qué pasó con los protagonistas de la cinta dirigida por Dome Karukoski a partir del guion de Minna Panjanen y Dome Karukoski?

El largometraje que se estrenó el 21 de marzo de 2025 empieza con el meteorito estrellándose sobre el techo del automóvil de Tarvainen (Tommi Korpela), un expiloto de rally que creía que ese evento significaba un nuevo comienzo después de perder a su compañero. No obstante, el alcalde lo confiscó y lo dejó en el museo de la ciudad con la esperanza de que llame la atención de turistas y científicos.

Ante la insistencia de Tarvainen recuperar el meteorito y las amenazas de robar el objeto que vale un millón de euros, el alcalde le pide al protagonista de “En un confín del mundo” que se encargue de vigilar el museo. El pastor parece la mejor opción, ya que es un exsoldado. Y demuestra que fue la elección correcta, cuando evita el primer intento de robo.

El Joel (Eero Ritala) y su esposa Krista (Malla Malmivaara) observando el meteorito en la película finlandesa "En un confín del mundo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EN UN CONFÍN DEL MUNDO”?

Vigilar el meteorito también es pretexto perfecto para que Joel se mantenga alejado de su casa y de su esposa Krista (Malla Malmivaara), ya que no sabe cómo abordar el tema del embarazo. Para confirmar su anterior diagnóstico, el pastor acude al médico, quien tras unas pruebas, indica que Joel no puede convertirse en padre. Entonces, ¿de quién es el bebé que espera Krista?

Joel sospecha de algunas personas cercanas. Para confirmarlo, concreta una cita con su esposa desde otro número, pero solo consigue que ella se lastime y no pueda dictar sus clases de baile. Por otro lado, unos hombres entran al museo y golpean al pastor para llevarse el meteorito.

Debido a la oscuridad y a la prisa, los ladrones se confunden y se llevan una granada activa, lo que resulta en una explosión y una muerte. Cada uno de esos eventos, disminuyen la fe de Joel, quien afectado por los problemas y el insomnio, no encuentra una solución para sus problemas.

Luego de ir al bar y tener una extraña charla con Karolina (Jenni Banerjee), Joel regresa a casa, pero en el camino se topa con Mikis (Haymon Maria Buttinger), quien utiliza una pistola para obligarlo a subir a su vehículo. El plan de Mikis es robar el meteorito sin la intervención del pastor, sin embargo, el hombre religioso se defiende y asesina a su atacante. Antes de que pueda escapar de la escena del crimen, otro hombre lo persigue.

Petar (Rune Temte) amenaza al pastor Joel (Eero Ritala) en la iglesia en la película finlandesa "En un confín del mundo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EN UN CONFÍN DEL MUNDO”?

¿Qué pasó con el pastor y el meteorito?

El protagonista de “Little Siberia” logra liberarse de su atacante debido a que este cae en un agujero. Una vez fuera de peligro, el pastor llama a la policía, pero no creen en su historia porque no hay rastro de Mikis y su cómplice Petar (Rune Temte). Los oficiales creen que son alucinaciones del pastor debido a la falta de sueño y a la cerveza que bebió la noche anterior.

De regreso en casa, Joel debe enfrentar a Krista, quien descubrió que su lesión fue culpa de su esposo. Durante la discusión, Joel revela que no puede tener hijos y Krista se enfada aún más. Más tarde, se presenta en el museo y le dice que puede tratarse de un milagro, y que si está dispuesto a aceptarlo pase por casa antes de ir al trabajo.

Al día siguiente, el protagonista busca a su esposa, pero ella ya no está. Luego recibe una llamada exigiendole no interferir en el robo a cambio de liberar a Krista. Cuando busca a Karolina, ella le indica que el primer ladrón aparecerá a la dos de la madrugada y debe detenerlo. Su plan es escaparse con el meteorito para empezar una nueva en otro lugar. Pero no resulta como esperaba, ya que Petar logra liberarse y se une al asalto.

Tarvainen también se presenta en el museo y se lleva el meteorito. Joel lo persigue hasta su casa e intenta recuperarlo, pero el expiloto de rally lo apuñala y escapa. Sin embargo, no llega lejos, cae en un lago congelado junto con el meteorito. Cuando recibe otro mensaje de Karolina, el pastor utiliza una roca para engañarla y rescatar a Krista. Al final de “En un confín del mundo”, Joel sobrevive y se convierte en padre.

Karolina (Jenni Banerjee) no logra robar el meteorito al final de la película finlandesa "En un confín del mundo" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EN UN CONFÍN DEL MUNDO”?

“En un confín del mundo” está disponible en Netflix desde el 21 de marzo de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película finlandesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.