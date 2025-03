CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Inspirada en la novela “The Residence: Inside the Private World of the White House” de Kate Andersen Brower, “La residencia” (“The Residence” en su idioma original) es un drama de misterio de Netflix que sigue a Cordelia Cupp (Uzo Aduba), una detective consultora del Departamento de Policía Metropolitana y la investigadora más solicitada del mundo, mientras investiga un asesinato en la Casa Blanca. Para descubrir al culpable del crimen, debe interrogar al personal y a los invitados a la cena de Estado.¿Quién mató al ujier jefe A. B. Wynter (Giancarlo Esposito)? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

La serie creada por Paul William Davies y producida por Shondaland empieza con Nan Cox (Jane Curtin), la suegra del presidente Perry Morgan (Paul Fitzgerald), encontrando el cuerpo de A. B. Wynter en la sala de juegos. Aunque las primeras pistas indican un suicidio y Harry Hollinger (Ken Marino), el amigo más antiguo del presidente, es el más feliz con ese resultado, ya que no quiere que nada salga mal esa noche.

Sin embargo, Cordelia Cupp demuestra que no se trata de un suicido, a pesar de la nota que se encontró en la escena del crimen. Insiste en hablar con todos los presentes en la cena, pero el presidente se niega, hasta que la protagonista de “La residencia” señala que David Rylance (Brett Tucker), ministro de Asuntos Exteriores australiano, lleva puesta la camisa de la víctima.

Aunque Cordelia Cupp (Uzo Aduba) no está de acuerdo, Edwin Park (Randall Park) la apoya en su investigación en el drama de misterio "La residencia" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA RESIDENCIA”?

Más tarde, David Rylance revela que cambió de camisa con A. B. Wynter debido a que se rompió la nariz tras escabullirse con Marvella (Mary Wiseman), chef ejecutiva de la Casa Blanca. A medida que interroga a los asistentes, Cordelia se encuentra con nuevos sospechosos, aunque a ella le gusta llamarlos personas interesantes. En medio de todos los giros inesperados, cuenta con el apoyo del escéptico agente especial del FBI Edwin Park (Randall Park).

Marvella también se convierte en sospechosa debido a una fuerte discusión que tuvo con ujier jefe, al igual que Didier Gotthard (Bronson Pinchot), el chef pastelero ejecutivo de la Casa Blanca, quien más tarde confiesa llevarse su cuchillo de la escena del crimen, pero niega ser el culpable. Cada uno de estos eventos se recuerdan en una audiencia presidida por el Senador Filkins.

Sheila Cannon (Edwina Findley), la mayordomo de la Casa Blanca, también despierta las sospechas de Cordelia por su comportamiento en la cena de Estado. Aunque la detective no cree que sea culpable, si consigue más información del caso. Tripp Morgan (Jason Lee), el hermano pequeño del presidente, también discutió con la víctima porque quería evitar que lo delatara con Morgan sobre su pésimo comportamiento.

El siguiente en la lista es Harry Hollinger, quien al parecer tenía un fuerte motivo para deshacerse del ujier jefe. Al parecer, escuchó una conversación comprometedora entre el amigo del presidente y otros funcionarios muy importantes. A medida que avanza la investigación, surgen más sospechosos como Elsyie Chayle (Julieth Restrepo), ama de llaves de la Casa Blanca, y el ingeniero Bruce Geller (Mel Rodriguez).

Harry Hollinger (Ken Marino), el amigo del presidente, es uno de los sospechosos de Cordelia en el drama de misterio "La residencia" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA RESIDENCIA”?

¿Quién asesinó a A. B. Wynter y por qué?

Con el tiempo en contra para terminar su investigación, la protagonista de “La residencia” está lista para revelar quién en la residencia es el asesino. Antes de su viaje para observar aves, Cordelia se presenta en la audiencia y comparte cada detalle que la llevó hasta la persona responsable del crimen.

Descubrió que fue envenenado con un herbicida tóxico llamado paraquat que el asesino robó del cobertizo de jardinería. Cuando eso no resultó, le arrojaron un jarrón y fue golpeado con un reloj. Además, descubrió que supuesta nota de suicidio pertencia al diario de Wynter. El culpable la robo para completar su coartada.

Cordelia Cupp explica que A. B. Wynter fue asesinado en el Salón Oval Amarillo, desde donde Bruce lo arrastró al cuarto 301. El ingeniero creía que su amada Elsyie era la culpable, así que trató de ayudarla. Tripp Morgan estaba ebrio en esa habitación y al despertar, pensó que lo culparían, así que lo cambió de lugar y colocó el cuchillo del chef pastelero para incriminarlo.

Entonces, ¿quién lo hizo? Lilly Schumacher (Molly Griggs), la secretaria social de la Casa Blanca, asesinó a A. B. Wynter. Ella intenta culpar a Bruce y Elsyie, incluso asegura que intentó proteger a los culpables y por eso selló la puerta secreta del salón Oval Amarillo. Sin embargo, Park nota un parpadeo en Lilly y Cordelia Cupp confirma que ella es la verdadera asesina. ¿Por qué? Lilly odiaba la Casa Blanca y Wynter representaba todo eso. Además, intentaba ocultar los delitos que cometió.

Lilly Schumacher (Molly Griggs), la secretaria social de la Casa Blanca, asesinó a A. B. Wynter en la serie "La residencia" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA RESIDENCIA”?

“La residencia” está disponible en Netflix desde el 20 de marzo de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo drama de misterio solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.