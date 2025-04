Ambientada en la ciudad de Nueva York y París, “Étoile” (“Étoile: danza de estrellas” en español) es una serie de Amazon Prime Video que narra la historia de dos compañías de ballet de renombre mundial que acuerdan intercambiar a sus estrellas más talentosas para salvar sus instituciones. ¿Quieres conocer más detalles sobre la producción creada por Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino (“Gilmore Girls”, “The Marvelous Mrs. Maisel”)? A continuación, te comparto la fecha de estreno y la lista de miembros del reparto.

“Supongo que ese plan de jubilación anticipada tendrá que esperar. En cambio, hemos decidido embarcarnos en un viaje internacional con un grupo increíble de actores y los bailarines de ballet más talentosos del mundo. Dormiremos cuando estemos muertos”, declararon los Palladino en un comunicado tras el anuncio de la comedia dramática.

“Amy y Dan son brillantes creadores de personajes extraordinarios y duraderos, y de una narrativa única”, indicó Jennifer Salke, directora de Amazon y MGM Studios. “Estamos sumamente entusiasmados con Étoile , y no tenemos ninguna duda de que Amy, Dan y su equipo seguirán produciendo eventos televisivos increíbles e impactantes que estamos deseando compartir con nuestra audiencia global de Prime”.

Luke Kirby, Charlotte Gainsbourg, Lou de Laâge, Gideon Glick, David Alvarez, Ivan du Pontavice, Taïs Vinolo, David Haig, LaMay Zhang y Simon Callow son los protagonistas de “Étoile: danza de estrellas”.

Lou de Laâge interpreta a Cheyenne Toussaint, una de las bailarinas de intercambio, en la serie "Étoile" (Foto: Amazon Prime Video) ×

¿DE QUÉ TRATA “ÉTOILE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Étoile“, “en una ambiciosa estrategia para salvar sus anticuadas instituciones, las reconocidas compañías de ballet de Nueva York y París intercambian a sus estrellas más talentosas. Los productores ejecutivos de ‘La maravillosa Sra. Maisel’ nos traen una nueva y atrevida serie que celebra la belleza, el humor y la incertidumbre de la vida dedicada a las artes, tanto dentro como fuera del escenario.”

Por lo que he visto en el tráiler, ambas compañías atraviesan por una crisis y creen que la mejor forma de superarla es intercambiar algunos bailarines, quienes no están de acuerdo con la decisión radical. No obstante, no tiene más opción que acceder, mudarse, acoplarse a un nuevo grupo y aprender un nuevo estilo.

¿CÓMO VER “ÉTOILE”?

“Étoile: danza de estrellas” se estrenará el jueves 24 de abril de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “ÉTOILE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ÉTOILE”

Luke Kirby como Jack McMillan

Yanic Truesdale como Raphaël Marchand

Gideon Glick como Tobias Bell

Charlotte Gainsbourg como Geneviève Lavigne

LaMay Zhang como Susu Li

Simon Callow como Crispin Shamblee

Lou de Laâge como Cheyenne Toussaint

David Alvarez como Gael Rodriguez

Kelly Bishop como Clara McMillan

Ivan du Pontavice como Gabin Roux

Taïs Vinolo como Mishi Duplessis

David Haig como Nicholas Leutwylek

Lala Cholous como Pianiste

Tiler Peck como Eva Cullman

Yanic Truesdale asume el rol de Raphaël Marchand y Charlotte Gainsbourg asume el rol de Geneviève Lavigne en la comedia dramática "Étoile" (Foto: Amazon Prime Video) ×

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “ÉTOILE”?

“Étoile”, que cuenta con Scott Ellis, Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino y Dhana Rivera Gilbert como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.