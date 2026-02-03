Después de ocho episodios, la segunda temporada de “Fallout” llega a su fin el 3 de febrero de 2025. En estos nuevos episodios de la popular serie de Amazon Prime Video basada en una de las franquicias de videojuegos más grande de todos los tiempos, Lucy (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) y el Ghoul (Walton Goggins) llegan hasta las ruinas de New Vegas en busca de Hank, quien llega a unas instalaciones abandonadas de Vault-tec y deja un mensaje a un desconocido diciéndole que terminará su proyecto. Pero no es lo único relevante de la nueva entrega.

La segunda temporada también se centra en la historia de Robert House y los planes de Vault-Tec antes de la guerra. En 2296, Norm sospecha de un ejecutivo de Vault-Tec que parece saber más de lo que revela. Mientras que en 2296, Norm y los ejecutivos llegan a las ruinas de la sede de la compañía y descubren más sobre el Virus de Evolución Forzada (FEV), pero Norm es estrangulado por Ronnie al comprobar sus mentiras.

En el sexto capítulo de la temporada 2 de “Fallout”, Lucy descubre que Hank ha estado secuestrando habitantes del Yermo para lavarles el cerebro y construir más chips de control. La protagonista intenta detener a su padre, pero él logra engañarla. No obstante, ella sabotea el plan de Hank. Aunque ese no es el final de temporada, ¿habrá más episodios?

En la temporada 2 de "Fallout", Lucy MacLean (Ella Purnell) viaja a New Vegas en busca de justicia (Foto: Amazon MGM Studios)

“FALLOUT” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. “Fallout” tendrá una tercera temporada. Amazon MGM Studios confirmó los nuevos capítulos en mayo de 2025, tan solo un mes después del lanzamiento de la primera entrega y meses antes del estreno de la segunda temporada.

“Estamos absolutamente encantados de que nuestros clientes globales de Prime Video puedan adentrarse más en el maravilloso, surrealista y cautivador mundo de ‘Fallout’“, señaló Vernon Sanders, director global de televisión de Amazon MGM Studios, en un comunicado.

Asimismo, agregó: “Jonah, Lisa, Geneva y Graham han hecho un trabajo excepcional al dar vida a esta querida franquicia de videojuegos en Prime Video. Junto con nuestros increíbles socios de Bethesda Games y Bethesda Softworks, nos complace anunciar una tercera temporada de ‘Fallout’, mucho antes del esperado estreno de la segunda temporada”.

El rodaje de la temporada 3 de “Fallout”

El productor ejecutivo Jonathan ‘Jonah’ Nolan indicó a IGN a principios de diciembre de 2025 que esperaba que el rodaje empezara a mediados de 2026. “En cuanto a la producción, esperamos volver a rodar el próximo verano. Veremos si todo sale bien, con los mejores planes incluidos”.

“Pero me emociona que, aunque el alcance de la serie no se vea disminuido temporada tras temporada, Geneva [Robertson-Dworet], Graham [Wagner] y nuestro talentoso elenco y equipo hayan podido trabajar con la suficiente rapidez para volver a emitir en un plazo razonable”, señaló.

Por lo tanto, la tercera temporada de “Fallout” no tiene fecha de estreno. No obstante, si sigue el mismo patrón que la anterior entrega, podría estrenarse a mediados de 2027 en Amazon Prime Video.

¿Qué pasará con el Ghoul (Walton Goggins) en la tercera temporada de la popular serie "Fallout"? (Foto: Amazon Prime Video?

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí