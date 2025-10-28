El universo cinematográfico de Guillermo del Toro vuelve a agitar a los fanáticos del séptimo arte con su esperada versión de “Frankenstein”. La noticia sobre que Andrew Garfield abandonó el proyecto tomó por sorpresa a la industria, pero su salida abrió paso a una nueva energía creativa: Jacob Elordi, el actor que el director mexicano describió como “la elección más perfecta posible” para dar vida al mítico monstruo.

El origen de esta historia está lleno de giros. Lo que parecía un contratiempo se convirtió en una oportunidad narrativa y visual única. En una entrevista reciente, Guillermo del Toro confesó que el retiro de Garfield lo obligó a replantear muchas decisiones artísticas, pero también lo llevó a uno de los descubrimientos más emocionantes de su carrera como cineasta.

¿POR QUÉ ANDREW GARFIELD ABANDONÓ LA PELÍCULA “FRANKENSTEIN” A ÚLTIMO MOMENTO?

Guillermo del Toro explicó que Andrew Garfield dejó el rodaje de “Frankenstein” debido a conflictos de agenda, tras meses de preparación para interpretar a la criatura. El director reconoció que fue un golpe inesperado: “A esta altura de mi vida y mi carrera sé que cuando algo sale mal, en realidad está saliendo bien. El retiro de Andrew fue esa cosa que salió ‘mal’, pero aprendí a confiar en los accidentes”.

Pese a su salida, Garfield habló con madurez del proceso: aseguró a Deadline que le resultó “decepcionante” alejarse del proyecto, pero también “fortuito” conocer a Jacob Elordi. “Sentí que él necesitaba esa experiencia más que yo”, comentó el actor, dejando claro que su reemplazo estaba destinado a ocupar ese rostro emblemático.

Guillermo del Toro durante el estreno de “Frankenstein” en Venecia (Foto: AFP)

¿CÓMO JACOB ELORDI SE CONVIERTE EN EL NUEVO MONSTRUO DE “FRANKENSTEIN”?

Del Toro y su colaborador habitual, el maquillador Mike Hill (“La forma del agua”, “Nightmare Alley”), tuvieron solo nueve semanas para reinventar por completo el diseño del monstruo. “Andrew Garfield sale y Jacob entra”, dijo Del Toro a Vanity Fair. “Era como si Jacob fuera el actor más perfecto para la criatura. Tenemos una conexión sobrenaturalmente buena”.

El cineasta, fiel a su filosofía de “confiar en los accidentes creativos”, encontró en Jacob algo que no esperaba: “Elegí a Jacob por sus ojos. El 50% del cine es mirar y el otro 50% es ser mirado. Él tiene una inocencia y una pureza completamente desarmantes”. Hill complementó la visión: “Su fisicalidad es única, con ese aire desgarbado y una mirada suave bajo unas pestañas larguísimas, como Karloff”.

En pocas semanas, Elordi pasó de ser Elvis Presley en “Priscilla” al monstruo más temido y compasivo del cine contemporáneo, consolidándose como una de las apuestas actorales del año.

Jacob Elordi da vida al mítico monstruo bajo la dirección de Del Toro Foto: AFP) / BEN STANSALL

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ESTRENARÁ EL NUEVO “FRANKENSTEIN” DE GUILLERMO DEL TORO?

El nuevo “Frankenstein” debutó en el Festival de Cine de Venecia 2025, donde recibió una gran ovación de 13 minutos. Tras su premier, la película llegará a cines selectos y luego a Netflix el 7 de noviembre, prometiendo ser uno de los grandes eventos cinematográficos del 2025.

Guillermo del Toro eligió a Jacob Elordi por su mirada y su capacidad para reflejar la dualidad entre inocencia y furia (Foto: AFP)

