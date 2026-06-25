La temporada 4 de “From” llega muy pronto a su final definitivo y, como suele pasar con esta serie de terror, el verdadero misterio empieza antes de que se reproduzca el primer minuto de cada capítulo. Así, esta vez no es la trama la que tiene a los fans dándole vueltas a la cabeza, sino el nombre mismo del episodio 10, con el que se cierra la cuarta entrega del show televisivo. Un título que, a primera vista, parece sacado de un libro de filosofía en vez de una producción ambientada en un pueblo del que nadie puede salir.

Vale precisar que la ficción se ha caracterizado desde el inicio por poner a los habitantes de Fromville frente a amenazas cada vez más violentas.

Eventualmente, en esta entrega, esa tensión se ha intensificado, con el pueblo al borde del colapso y sus protagonistas tomando decisiones cada vez más desesperadas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From” - Temporada 4:

¿QUÉ SIGNIFICA EL TÍTULO DEL EPISODIO FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4?

El nombre del capítulo es “If a Tree Falls in the Forest…" (en español: “Si un árbol cae en el bosque...”), una referencia directa al clásico experimento filosófico que se pregunta si un árbol que cae sin nadie cerca produce o no un sonido.

Según Philosophy Break, el dilema cuestiona la relación entre la percepción y la realidad: si definimos el sonido como una vibración física del aire, la respuesta es sí, pero si lo entendemos como una experiencia consciente, sin un oído que la perciba, no habría tal sonido.

Así, pensadores como Berkeley, Kant y el físico Max Planck han discutido variantes de esa idea a lo largo de los siglos.

Cabe resaltar que la frase encajaría a la perfección con el destino de los habitantes de Fromville. Y es que, si algo terrible les ocurre dentro de ese universo aislado, nadie en el mundo exterior llegaría a saberlo jamás.

¿QUÉ SE SABE DEL CONTENIDO DEL EPISODIO FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4?

La sinopsis oficial del episodio, de acuerdo con MGM+, explica que la búsqueda de Boyd por llevar a los residentes de regreso a casa llega a un cruce de caminos aterrador, y nada volverá a ser igual.

Además, el capítulo anterior, “The Calm Before”, dejó a Jade y Tabitha atrapados en los túneles subterráneos junto a las criaturas, mientras Sophia manipulaba la escalera que debía sacarlos de ahí.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4?

El episodio 10, el final de la temporada 4 de “From”, se estrena el domingo 28 de junio del 2026.

Importante: la serie se emite a través de MGM+, disponible tanto como suscripción autónoma como añadido dentro de Amazon Prime Video y Apple TV+.

Quienes sigan la producción en el streaming podrán acceder al capítulo desde las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) .

. La transmisión por la señal televisiva de MGM+, por su parte, queda fijada para las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de ese mismo día.

La actriz colombiana Catalina Sandino Moreno interpreta a Tabitha Matthews en la serie "From" (Foto: MGM International TV Productions)

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