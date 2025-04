“G20” es de las películas de acción, cuyo tráiler capta nuestra atención por la intensidad de sus escenas. La mayor parte de la trama se desarrolla en medio de una cumbre mundial, que se convierte en el objetivo de un grupo liderado por Rutledge, quien se da a conocer como una figura revolucionaria que expone la corrupción global, aunque sus motivaciones también van por el lado económico, pues anima a la gente retirar sus ahorros e invertir en criptomonedas; para ello, usa inteligencia artificial con la que suplanta la identidad de los líderes mundiales secuestrados que fueron obligados a leer una frase. Es aquí donde la presidenta de los Estados Unidos, Danielle Sutton, toma las riendas de todo para enfrentarse al enemigo y salvar a su familia, a los líderes mundiales y a su país. A continuación, te explicamos qué ocurrió al final del filme. Te advertimos que lanzaremos una serie de spoilers.

Esta película, que tiene una duración de 110 minutos, se estrenó el jueves 10 de abril de 2025 en Amazon Prime Video. Es dirigida por Patricia Riggen a partir del guion de Caitlin Parrish, Erica Weiss, Logan y Noah Miller, y es protagonizada por Viola Davis.

Afiche promocional de la película "G20" (Foto: Amazon MGM Studios) ×

FINAL EXPLICADO DE LA PELÍCULA “G20”

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! Después de que la cumbre del G20, celebrada en un lujoso hotel de Cabo en Sudáfrica, es tomada por un grupo terrorista al mando de Edward Rutledge, se corta todo tipo de comunicación y bloquea el acceso a internet; no sólo ello, para causar terror, asesinan a los líderes mundiales de Australia y Corea del Sur. Su mensaje es claro: obligar al resto a leer un breve texto extraño, que en sí es un pangrama (una frase que usa todas las letras del alfabeto de un idioma, al menos una vez) para posteriormente crear réplicas de voz de inteligencia artificial deepfake con el fin de lanzar un discurso que convenza a todos de retirar sus ahorros e invertir en criptomonedas.

Mientras todos entraban en pánico, la presidenta Danielle Sutton mantenía la calma y no estaba dispuesta a ceder, por lo que pone en práctica su entrenamiento militar para contratacar. No olvidemos que ella sirvió en Irak.

Su hija adolescente Serena, al ver cómo su madre asume el valor para atrapar a los malhechores, empieza a cuestionarse la relación que tiene con ella, por lo que decide ayudarla, pues ella maneja perfectamente el tema de tecnología avanzada. Es así que ambas unen fuerzas para rescatar no solamente a los líderes mundiales y a todos lo que se encuentran secuestrados en G20, también al mundo que ha sido engañado por ese grupo que usó la IA.

Antony Starr como Rutledge en la película de acción "G20" (Foto: Amazon Prime Video) ×

Cerca del final de la película, Rutledge toma a Serena como rehén, por lo que intenta escapar en helicóptero, pero se desata una intensa pelea entre ambos. Ella está enfocada en recuperar la billetera digital de criptomonedas, algo que logra, pero decide lanzarla para distraer a su enemigo. Ambos terminan aferrados al borde de la aeronave, pero en el forcejeo, pierden el control, aunque solamente cae el villano.

Tras todo el caos que hubo, se restablece el orden gradualmente y la cumbre del G20 se reanuda bajo estrictas medidas de seguridad para lanzar el mensaje de que no retroceden ante ataques terroristas.

En tanto, Joanna Worth fue encarcelada por conspiración. Como se recuerda, ella es descubierta por la presidenta tratando de ocultar la billetera de criptomonedas de Rutledge. Al ver que no tiene escapatoria no se arrepiente y le dice que no tiene derecho a juzgarla, pues le robó su destino, ya que siempre anheló la Presidencia, por la que tanto había trabajado; por lo tanto, su éxito no era merecido.

Marsai Martin como Serena Sutton en la película de acción "G20" (Foto: Amazon Prime Video) ×