El cine de terror se prepara para recibir una propuesta singular con “Good Boy” (2025), la ópera prima de Ben Leonberg. Esta película estadounidense no solo destaca por su atmósfera sobrenatural y su aproximación distinta al género, sino también por su inusual protagonista: Indy, el perro real del propio director, que interpreta con sorprendente naturalidad a un can atrapado en una casa embrujada. Tras su aclamado paso por festivales internacionales, la gran pregunta es: ¿cuándo y dónde podrá verla el público en cines?

El recorrido comenzó el 10 de marzo de 2025 en el Festival South by Southwest (SXSW), en Austin, Texas, donde tuvo su estreno mundial. Ahí fue donde “Good Boy” cosechó sus primeras críticas positivas y, además, Indy se llevó el premio inaugural Howl of Fame a la mejor actuación canina, un reconocimiento tan inusual como merecido.

Tras SXSW, la película viajó al Festival de Cine Overlook, un escaparate perfecto para el terror independiente, y luego aterrizó en el Festival Internacional de Cine de Melbourne el 8 de agosto de 2025. Semanas después, el 19 de agosto, se proyectó en el prestigioso Film at Lincoln Center en Nueva York.

FECHA DE ESTRENO DE “GOOD BOY” POR PAÍS

En cuanto a su distribución global, los derechos fueron adquiridos por Shudder el 1 de mayo de 2025. La plataforma especializada en terror, junto con Independent Film Company (IFC), anunció que llevaría “Good Boy” a salas de cine en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda , con un estreno programado para el 3 de octubre de 2025 . Esa fecha se perfila como el punto de partida para conquistar tanto a los fanáticos del terror como a los amantes de los animales.

Sin embargo, algunos países tendrán acceso incluso antes. Filipinas abrió la cartelera el 1 de octubre de 2025 , con funciones adelantadas bajo la distribución de 888 Films International. Esto la convirtió en la primera región en estrenar la película comercialmente, despertando la envidia de los seguidores de otros mercados que deberán esperar un par de días más para verla en pantalla grande.

"Good Boy" es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2025 (Foto: IFC Films)

“GOOD BOY” HA SIDO ELOGIADA POR LA CRÍTICA

El recibimiento crítico anticipa un éxito: con un 91% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y comentarios que la califican como “emocionalmente devastadora” y “una de las mejores películas de terror del año”, “Good Boy” llega rodeada de expectativas. Además, la interpretación de Indy, que transmite emociones sin diálogos ni efectos digitales, ha sido señalada como el verdadero corazón del filme.

Con su particular enfoque —narrar una historia de casas embrujadas desde los ojos de un perro—, todo apunta a que el debut de “Good Boy” dejará huella no solo por su fecha de estreno, sino también por redefinir lo que puede ser el terror contemporáneo.

