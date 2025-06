¿Quién es quién en “Harta” (en su idioma original: “Straw”)? La película de Netflix trae consigo una intensa historia dramática con diversos artistas en su elenco. En ese sentido, si quieres conocer a los actores y personajes de la producción, esta es la nota que debes revisar. ¡Préstale atención a la guía de reparto (cast guide) del filme!

Vale precisar que la cinta se desarrolla a lo largo de 105 minutos de metraje y tiene como director y guionista a Tyler Perry.

Así, la ficción se centra en una madre soltera que se ve obligada a tomar decisiones desesperadas en una sociedad que no le ofrece ninguna red de seguridad.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Harta”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HARTA”?

1. Taraji P. Henson como Janiyah Wiltkinson

Empiezo la lista con Janiyah, una mujer que enfrenta una serie de eventos desafortunados que la colocan en el epicentro de un delito que jamás quiso cometer. Ahora, su única salida es confiar en quienes la rodean, un lujo que nunca pudo darse.

La actriz que la interpreta es Taraji P. Henson, reconocida por su trabajo previo en "The Curious Case of Benjamin Button“, ”The Karate Kid" y "Hidden Figures“.

Taraji P. Henson como Janiyah Wiltkinson en una escena de la película “Harta” (Foto: Netflix)

2. Sherri Shepherd como Nicole Parker

Nicole, por su parte, es una cajera de banco que conoce a Janiyah en el peor día de su vida.

La artista que asume este rol es Sherri Shepherd, también integrante de los elencos de "Less Than Perfect“, ”Call Your Mother" y "Sherri“.

Sherri Shepherd como Nicole Parker en una escena de la película “Harta” (Foto: Netflix)

3. Teyana Taylor como la detective Kay Raymond

Por otro lado, la detective Raymond es una agente de policía que ve la humanidad de Janiyah y empatiza con su situación.

Ella está interpretada por Teyana Taylor, famosa por su participación en "A Thousand and One“, ”Honey: Rise Up and Dance“, ”Miracles Across 125th Street“, entre otros proyectos.

Teyana Taylor como la detective Kay Raymond en una escena de la película “Harta” (Foto: Netflix)

4. Sinbad como Benny

Benny es un vecino que es testigo de la generosidad de Janiyah.

El actor que le da vida es Sinbad, quien también ha aparecido a producciones como "Jingle All the Way“, ”First Kid" y "The Cherokee Kid“.

5. Rockmond Dunbar como el jefe Wilson

En la película, Wilson es el jefe de la policía. A diferencia de otros personajes, a él no le importa entender por qué Janiyah hace lo que hace.

La estrella a cargo de este papel es Rockmond Dunbar, cuya filmografía incluye los títulos "Red Winter“, ”Soul Food“, ”911″ y "The Path“.

Rockmond Dunbar como el jefe Wilson en una escena de la película “Harta” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Harta”:

6. Ashley Versher como Tessa George

7. Mike Merrill como el detective Grimes

8. Glynn Turman como Richard, el jefe de Janiyah

