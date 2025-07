He visto muchas películas en Netflix que prometen misterio y suspenso, pero pocas logran mantenerme al filo del asiento desde el primer minuto hasta el final. Hace poco terminé de ver un thriller que me dejó pensando en sus ecos psicológicos por mucho tiempo, no solo porque la premisa es escalofriante, sino también por la manera en que explora cómo reaccionan las personas cuando se ven atrapadas, verdaderamente encerradas.

Lo que me pareció más inquietante no fue solo el desarrollo, sino esa sensación de “¿y si me pasara a mí?”. Ese tipo de películas me cautivan, me ponen en alerta, me hacen debatirme entre muchas cosas que suceden o pueden suceder en nuestro día a día. Y cuando terminó el largometraje, me costó mucho borrar la imagen de lo que acabo de ver.

Cada escena está diseñada para que te sientas dentro del edificio donde se desarrollan los hechos, escuchando los pasos en el pasillo, sintiendo el pulso acelerado de los protagonistas. El ritmo no da tregua, pero tampoco te abruma. Hay tensión, sí, pero también momentos de humanidad que evitan que sea solo un ejercicio de terror frío.

Y sí, estoy hablando de “El muro negro”, una película que ya muchos han visto y que está ocupando los primeros lugares de Netflix en todo el mundo.

En "El muro negro", Tim y Olivia deben unirse a sus vecinos para escapar con vida (Foto: W-Film / W-Pictures / W&B Television)

¿DE QUÉ TRATA “EL MURO NEGRO”?

“El muro negro” es una película de misterio e intriga que arranca cuando un edificio residencial aparece —de la nada— rodeado por un impenetrable muro de ladrillos de color negro, tal y como se hace referencia en el título. De pronto, los habitantes se encuentran completamente aislados: sin señal, sin contacto con el exterior, sin salida. Y, sobre todo, con un miedo creciente ante lo desconocido.

Tim y Olivia, una pareja al borde de una separación, se ven obligados a dejar atrás sus diferencias. Junto con sus vecinos, tendrán que enfrentar sus propias tensiones internas para encontrar alguna pista que explique por qué están atrapados y cómo escapar con vida.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA PELÍCULA

Matthias Schweighöfer como Tim

Ruby O. Fee como Olivia

Frederick Lau como residente del edificio

Salber Lee Williams como residente del edificio

Murathan Muslu como residente del edificio

Axel Werner como residente del edificio

Sira‑Anna Faal como residente del edificio

En "El muro negro", Ana es interpretada por Salber Lee Williams (Foto: W-Film / W-Pictures / W&B Television)

¿CÓMO VER “EL MURO NEGRO”?

“El muro negro” está disponible desde el 10 de julio de 2025 exclusivamente en la plataforma de Netflix, tal y como lo he venido apuntando en párrafos anteriores. La película dura 1 hora y 39 minutos y, si eres suscriptor de la plataforma, puedes verla tanto en versión original alemana como en doblaje.

Cabe destacar que el filme debutó en el Festival Internacional de Cine de Múnich, con presencia del equipo y el elenco, y tuvo buena recepción, lo cual anticipó su posterior ascenso en el ranking global de Netflix.

¿POR QUÉ LA RECOMIENDO?

Te la recomiendo porque combina el suspenso psicológico con un retrato humano auténtico. La dirección de Philip Koch —quien también ha trabajado en “Tribes of Europa”— te atrapa desde el primer encuadre, sin exagerar en efectos ni sustos baratos.

La actuación de Matthias Schweighöfer y Ruby O. Fee me pareció honesta: transmiten perfectamente la tensión de estar encerrados, el agotamiento físico y mental, pero también esa lucha constante por no rendirse. Y el hecho de que sea un thriller alemán le da una perspectiva más profunda y menos previsible.

Si te interesa el cine que explora qué tenemos dentro cuando todo se derrumba, esta película te va a impactar. No solo es un relato de supervivencia, sino también un estudio de personajes en una situación límite. Además, su trama plantea preguntas sobre confianza, comunidad y hasta conspiración sin caer en clichés.

En "El muro negro", Tim es interpretado por Matthias Schweighöfer (Foto: W-Film / W-Pictures / W&B Television)

