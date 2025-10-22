¿Alguna vez has sentido que el valor, la culpa y la identidad se encuentran en el espacio más duro e implacable posible? La nueva serie de Netflix, “Reclutas”, invita a que ese choque exista, y te prometemos que, si te quedas leyendo, descubrirás por qué es más que un drama militar: es una historia de transformación, hermandad y verdad contra el reloj.

¿DE QUÉ TRATA “RECLUTAS” DE NETFLIX?

La trama comienza cuando Cameron Cope, un joven acosado y sin rumbo, decide alistarse en el cuerpo de marines de los Estados Unidos como una vía de escape… o al menos eso cree. Mientras atraviesa el brutal proceso de entrenamiento, entra en contacto con un mundo de exigencia física, presión mental y reglas implacables. Pero esta serie no solo trata sobre entrenamiento y disciplina: también aborda lo que ocurre cuando la identidad de alguien choca con las expectativas de un sistema cerrado.

La serie, compuesta por ocho episodios y lanzada el 9 de octubre, se ha convertido en un inesperado éxito en la plataforma (Foto: Netflix)

Basada en el libro de memorias “The Pink Marine”, escrito por el exmarine Greg Cope White, la serie retrata una época —los años 90— en la que ser gay en el ejército estadounidense implicaba silencio, riesgo y constante vigilancia. Así, “Reclutas” se convierte en más que un relato de camaradas bajo fuego: es también una lucha interna, una búsqueda de la aceptación propia y ajena, todo intensificado por el uniforme, las balas de fogueo y los barracones que no perdonan.

Dentro de ese entorno feroz, Cameron no está solo: entra en un pelotón variopinto que lo hará cuestionarse todo. Allí conoce a Ray McAffey, un joven que viene de familia de marines y cuya experiencia es distinta, aunque igualmente cargada de expectativas. Juntos, comenzarían a aprender que la hermandad no se define solo en combates, sino también en secretos compartidos, en apoyo silencioso y en entender que a veces el enemigo más grande está dentro.

EL REPARTO DE ACTORES DE “RECLUTAS”

El elenco suma talento y versatilidad. Al frente está Miles Heizer como Cameron Cope; Vera Farmiga da vida a Barbara Cope, la madre de Cameron; Liam Oh interpreta a Ray McAffey; y Max Parker encarna al sargento Bobby Sullivan.

Esta mezcla de actores –algunos ya reconocidos y otros emergentes– aporta intensidad, sensibilidad y credibilidad a una historia donde la rigidez militar se encuentra con el trauma y la esperanza.

¿CÓMO Y DÓNDE VER LA SERIE “RECLUTAS”?

En Estados Unidos, Netflix ofrece los siguientes planes de suscripción: el plan Standard con anuncios cuesta US$7.99 al mes, el plan Standard sin anuncios está en US$17.99 al mes, y el plan Premium alcanza los US$24.99 al mes. Con cualquiera de ellos, tendrás acceso a “Reclutas” y al amplio catálogo de la plataforma, sin distracciones de otro tipo.

En definitiva, “Reclutas” es una serie que no solo entretiene sino que interroga: ¿qué sucede cuando decides pertenecer a algo que no está listo para ti? ¿Qué pasa cuando la figura que debe protegerte se convierte en la que te moldea a su imagen?

Esta producción entiende que los uniformes no siempre son escudos, y que a veces el entrenamiento más duro es el que uno hace consigo mismo. Si estás listo para ver una historia que mezcla coraje físico, dolor emocional y una libertad que parece imposible, ya sabes dónde encontrarla.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.