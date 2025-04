Hay películas que uno empieza a ver con la idea de pasar el rato, y sin darte cuenta terminas con los ojos llenos de lágrimas y el corazón estrujado. Eso fue exactamente lo que me pasó hace unos días con una producción que, sinceramente, no esperaba que me impactara tanto. Es de esas historias que te atrapan no por los efectos especiales ni por los grandes escenarios, sino por lo profundamente humana que es.

Todo comienza con una familia que, como cualquier otra, intenta sobrevivir al día a día. Pero un giro cruel y repentino cambia todo su mundo. Lo que sigue es una montaña rusa emocional, donde la desesperación y la esperanza se entrelazan en cada escena. Ver cómo cada miembro de la familia enfrenta la adversidad es algo que, honestamente, te deja sin palabras.

La historia está contada con una sensibilidad que se nota desde el primer minuto. Y aunque sabes desde temprano que está basada en hechos reales, hay algo en la forma en la que está narrada que hace que te sientas parte de ese entorno, de esa comunidad que sufre, pero también que lucha. Por momentos tuve que pausar la película, tomar aire y seguir, porque hay escenas que realmente te golpean el alma y más si eres padre o tienes algún familiar pequeño muy cercano.

Se trata de “Inexplicable”. Desde su estreno en Netflix el pasado 5 de abril, no ha dejado de estar entre las más vistas en toda Latinoamérica, y con justa razón. Está dirigida por Cristian Ponce y protagonizada por un elenco que no solo actúa, sino que vive cada escena como si les pasara a ellos mismos. Te prometo que no vas a salir igual después de verla.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

“Inexplicable” nos lleva a Río de Janeiro en 1996, en medio de una intensa tormenta. Allí conocemos a Gabriel Montenegro, un niño lleno de vida, fanático del fútbol, cuya existencia da un vuelco inesperado al ser diagnosticado con una enfermedad terminal. Lo que sigue no es solo la lucha de un pequeño por aferrarse a la vida, sino también el retrato conmovedor de unos padres que hacen lo imposible por salvar a su hijo. Poco a poco, la historia crece con la fuerza de una comunidad que decide no mirar hacia otro lado, y se une en una poderosa cadena de amor y solidaridad.

Lo que realmente distingue a esta película es que, más allá del dolor, también muestra esa luz que aparece en los momentos más oscuros. La solidaridad que nace espontáneamente, el valor de la fe, el poder de lo colectivo. Y sí, el drama es fuerte, pero también hay ternura, hay momentos en los que te reís, en los que te dan ganas de abrazar a los tuyos y agradecer por lo que tienes. Es una historia que te toca porque es real, y porque podría pasarnos a cualquiera.

Esta imagen fue producida para promocionar la película (Foto: Clube Filmes e Cinecolor do Brasil) ×

ELENCO DE LA PELÍCULA “INEXPLICABLE”

Acá te dejo el elenco principal que le da vida a esta historia tan potente:

Letícia Spiller como la madre de Gabriel

Eriberto Leão como el padre

André Ramiro

Adriana Lessa

Víctor Lamoglia

Leonardo Miggiorin

Camila Camargo

Cinthya Falabella

Miguel Venerabile como Gabriel Montenegro (su actuación es, en serio, para aplaudir de pie)

Bernardo Vasconcellos

Suely Franco

Walter Breda

Moacyr Franco

Letícia Spiller y Eriberto Leão son los portagonistas de la película "Inexplicable" (Foto: Clube Filmes e Cinecolor do Brasil) ×

¿CÓMO VER LA PELÍCULA?

Si quieres verla (¡y deberías!), te dejo cómo acceder a “Inexplicable” según el país en el que estés: