Si eres amante de las historias que no solo te entretienen, sino que también tocan fibras profundas sobre la vida, el arrepentimiento y las segundas oportunidades, entonces esta serie surcoreana es justo lo que necesitas. En un mundo lleno de dramas que nos presentan personajes siempre a la perfección, “The Winning Try” se destaca por mostrar la realidad de un grupo de jóvenes que luchan por redimir sus errores y encontrar su propósito. Pero no todo se trata de rugby; lo que realmente emociona de esta serie es cómo sus personajes se enfrentan a sus propios miedos y limitaciones, ofreciendo al espectador una reflexión sobre la perseverancia y la capacidad de reinventarse.

Lo curioso es que el protagonista de esta historia no es alguien que haya nacido con todo el talento, sino un hombre que, después de un oscuro pasado como jugador de rugby, se convierte en entrenador de un equipo que está al borde del fracaso. Esta trama tiene ese toque de “resiliencia” que a muchos nos llega al corazón, sobre todo en un contexto como el del deporte, donde las caídas son inevitables, pero siempre hay espacio para la segunda oportunidad.

Lo que realmente me atrae de esta serie es el enfoque sobre cómo, a través del deporte, los personajes logran no solo mejorar su juego, sino también su forma de ver la vida. La pregunta es: ¿cómo puede un grupo de chicos que nunca ha ganado cambiar su destino? Aquí es donde entra Ju Ga-ram, el personaje principal, que tiene el reto de inspirar a un equipo de jóvenes que no han tenido más que fracasos a lo largo de los años.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE?

“The Winning Try” se centra en un equipo de rugby de la preparatoria Hanyang, que, por años, ha sido el último en las competiciones de su categoría. A pesar de su esfuerzo, siempre han quedado en el fondo del marcador, lo que ha puesto en duda su habilidad y determinación. Sin embargo, todo cambia cuando Ju Ga-ram, un exjugador de rugby, es nombrado entrenador del equipo. Ga-ram, un hombre marcado por su pasado, ve en estos jóvenes la oportunidad para redimirse y lograr algo grande.

A lo largo de la serie, veremos cómo el equipo lucha no solo en el campo, sino también con sus propias inseguridades y limitaciones. La historia se trata de aprender a levantarse después de cada caída, de creer en uno mismo incluso cuando todos los resultados parecen indicar lo contrario, y de cómo, con el liderazgo adecuado, incluso el equipo más derrotado puede encontrar la fuerza para dar su mejor intento.

TRÁILER DE LA SERIE

ACTORES Y PERSONAJES

Yoon Kye-sang como Ju Ga-ram: El exjugador de rugby que se convierte en el entrenador del equipo, un hombre marcado por su pasado y dispuesto a darles una segunda oportunidad a sus jugadores.

Im Se-mi como Bae I-ji: Un personaje clave dentro del equipo que tiene un papel fundamental en la dinámica del grupo.

Kim Yo-han como Yun Seong-jun: Miembro del equipo que se enfrenta a sus propios desafíos, mientras busca encontrar su lugar en la cancha y en la vida.

Park Jeong-yeon como Seo U-jin: Compañera de equipo que juega un papel importante en las interacciones internas del grupo.

Bae Myung-jin como Ma Seok-bong: Otro miembro del equipo, cuyo crecimiento personal también se ve reflejado a lo largo de la historia.

Kim Yi-jun como Oh Yeong-gwang: Personaje que, al igual que el resto del equipo, tiene que luchar con su propio pasado y dudas.

Lee Ji Min como Yang Seung Hui: Miembro más del equipo que, al igual que sus compañeros, forma parte de la narrativa de superación.

Gil Hae-yeon como Kang Jeong-hyo: Personaje de apoyo con una relevancia importante en la historia, quien ayuda a darle forma al equipo.

Seong Ji-yeong como Kim Min-jung: Otro de los personajes secundarios que aportan a la trama, mostrando sus propios conflictos y desarrollo.

Lee Soo-chan como Seo Myeong-u: Parte del grupo de jóvenes que lucha por superar sus limitaciones y lograr una victoria.

Kim Dan como Mun Ung: Personaje que también se enfrenta a su propio viaje de autodescubrimiento.

Kim Min Sang como Seong Jong Man: Un miembro importante del equipo, cuya evolución es clave en la serie.

Jang Hyuk Jin como Na Gyu Won: Personaje que aporta una visión fresca al equipo, en su camino hacia el éxito.

Lee Seong-wook como Jeon Nak-gyun: Otro de los integrantes del equipo que, a través de sus propios desafíos, contribuye a la historia.

Jang Hyuk-jin como Na Gyu-won en la serie coreana "La jugada ganadora" de Netflix (Foto: SBS)

¿CÓMO VER LA SERIE?

Como mencioné anteriormente, “The Winning Try” se estrenó el 25 de julio de 2025 en SBS TV en Corea del Sur, con nuevos episodios disponibles todos los viernes y sábados a las 9:50 p.m. (hora estándar de Corea). Para los fanáticos fuera del país asiático, la serie estará disponible en plataformas de streaming, como Netflix, con subtítulos en varios idiomas, lo que hará más accesible su disfrute a nivel mundial. Si te atraen las historias deportivas con un enfoque emocional y humano, no puedes dejar pasar esta oportunidad de ver una serie que tiene mucho que ofrecer.

