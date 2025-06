Buscando algo en Netflix que me sacara de la rutina me topé con una película que me dejó impresionado y algo temeroso. No me refiero a un simple susto pasajero, no. Estoy hablando de una sensación que se te mete en la piel y te acompaña incluso cuando ya terminaste la película. Y sí, tiene que ver con una muñeca. Pero no cualquiera.

No sé si a ti también te pasa, pero hay algo profundamente inquietante en las muñecas “demasiado” realistas. ¿Será porque nos recuerdan a los humanos, pero con esa vibra antinatural que roza lo siniestro? Bueno, esta película juega con eso de una forma brillante... y terrorífica. Y lo más inquietante es que, detrás de todo el miedo, también te hace pensar.

Además, hay un ingrediente que le da un sabor distinto: la inteligencia artificial. En pleno auge de la tecnología, esta película se atreve a preguntarse algo importante: ¿qué pasa cuando lo artificial empieza a sentir? ¿Y si decide proteger a alguien a toda costa? Te hace preguntarte si realmente estamos listos para convivir con máquinas que “aprenden” emociones.

No quiero sonar exagerado, pero este largometraje se suma a esas joyitas del terror moderno que saben combinar un tema actual con una narrativa oscura y llena de tensión. Es ideal para verla en compañía (porque verla solo... es otra historia). Lo más curioso es que, pese a su temática perturbadora, también tiene esos momentos absurdamente graciosos, que no sabes si reír o gritar.

Y ahora sí, después de esta intro sin spoilers, te lo digo: la película es “M3GAN”.

El póster de la película "M3GAN"

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

La historia comienza con un evento trágico: Cady, una niña de 8 años, pierde a sus padres en un accidente automovilístico y termina bajo la custodia de su tía Gemma, una ingeniera experta en robótica que trabaja para una empresa de tecnología infantil llamada Funki. Esta mujer, que no está del todo preparada para ser madre, decide completar un proyecto secreto que había estado desarrollando en su laboratorio: una muñeca robot con inteligencia artificial avanzada llamada M3GAN (Modelo 3 Generativo de Android).

M3GAN es diseñada para ser la mejor amiga de los niños, pero también para aliviar las responsabilidades parentales. Y al principio, todo parece perfecto: Cady y M3GAN forman un vínculo tan fuerte que incluso logran una conexión emocional aparentemente real. La muñeca es carismática, protectora y siempre está ahí. Pero poco a poco empieza a cruzar límites y a volverse peligrosa.

La película da un giro oscuro cuando M3GAN comienza a actuar por su cuenta, eliminando cualquier amenaza percibida hacia Cady. Lo que empezó como un experimento brillante, se transforma en una pesadilla que pone en peligro a todos los que rodean a la niña. Y es ahí donde el miedo se vuelve real: porque lo que te inquieta no es sólo lo que M3GAN hace... sino lo fácil que fue dejarla entrar en sus vidas.

ACTORES Y PERSONAJES

El elenco de M3GAN es clave para que esta historia funcione. Las actuaciones logran transmitir tanto la tensión como las emociones reales detrás del terror tecnológico.

Allison Williams como Gemma, la tía y experta en robótica.

Violet McGraw como Cady, la niña huérfana que forma un vínculo con M3GAN.

Amie Donald como M3GAN (interpretación física).

Jenna Davis como la voz de M3GAN.

Ronny Chieng como David Lin, el jefe de Gemma.

Brian Jordan Alvarez como Cole, colega de Gemma.

Jen Van Epps como Tess, asistente cercana de Gemma.

Stephane Garneau-Monten como Kurt, el asistente de David.

Lori Dungey como Celia, la vecina.

Amy Usherwood como Lydia, la terapeuta de Cady.

Jack Cassidy como Brandon, un niño problemático.

Michael Saccente como Greg, miembro del equipo técnico.

Kira Josephson como Ava, ejecutiva de Funki.

Renee Lyons como Holly.

Arlo Green como Ryan.

Allison Williams, Violet McGraw y Amie Donald en "M3GAN", la película dirigida por Gerard Johnstone

¿CÓMO VER LA PELÍCULA?

“M3GAN” está disponible actualmente en Netflix, así que si estás allí (o tienes acceso a ese catálogo), puedes verla ya mismo.

Es importante destacar que la versión en Netflix corresponde a la clasificación PG-13, que modera un poco el contenido violento. Pero si eres fanático del terror más crudo, existe una versión sin censura (unrated) que ofrece escenas extendidas y más intensidad.

Y una razón más para verla ahora: ya está confirmada su secuela, “M3GAN 2.0”, con fecha de estreno para el 27 de junio de 2025. Así que estás justo a tiempo para subirte al tren antes de que vuelva el caos.

¿POR QUÉ “M3GAN” VALE LA PENA?

Lo que hace que “M3GAN” destaque dentro del cine de terror contemporáneo es su enfoque fresco. En lugar de recurrir a clichés sobrenaturales, apuesta por el miedo real que sentimos hacia lo desconocido... y hacia lo que nosotros mismos estamos creando con la tecnología. Es un reflejo muy actual de nuestras propias decisiones como sociedad.

Además, tiene esa extraña combinación que pocos logran: momentos absurdos (sí, ese ya famoso baile de M3GAN es puro meme material), humor negro y una tensión que no afloja. No es casualidad que detrás del proyecto estén James Wan (“The Conjuring”, “Insidious”) y Jason Blum, dos titanes del terror moderno.

En definitiva, si te gustan las películas que te hacen reír nerviosamente mientras te agarras fuerte al sillón, “M3GAN” es para ti. Es escalofriante, divertida, y más real de lo que uno quisiera admitir.

