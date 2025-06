Esta vez, Netflix nos trae “Nuestro Seúl por descubrir” (título original: Our Unwritten Seoul), una producción que, sin exagerar, se siente como una mezcla entre “Juego de gemelas” y un melodrama coreano moderno lleno de emociones, cicatrices invisibles y redescubrimientos personales. Sí, hablamos de esa clásica idea de hermanas gemelas que cambian de identidad, pero con un enfoque mucho más profundo, emotivo y socialmente relevante.

Desde el tráiler ya se intuía que esta historia no iba solo de confusión o travesuras. Hay dolor acumulado, heridas no sanadas y muchísima humanidad en cada escena. Las protagonistas, Yoo Mi-ji y Yoo Mi-rae, tienen vidas tan distintas como sus formas de ver el mundo, y al intercambiar papeles, lo que parecía una solución temporal termina revelando todo lo que llevaban oculto bajo la piel. El resultado es una historia que atrapa desde el primer episodio y no te suelta.

¿Y sabes qué? Esta serie también es un recordatorio brutal de cómo las decisiones del pasado, los traumas y hasta el amor de juventud pueden volver cuando menos te lo esperas. “Nuestro Seúl por descubrir” es ese tipo de drama que terminas viendo con un nudo en la garganta y una sonrisa al final del capítulo.

Park Bo-young como Yoo Mi-ji en la serie surcoreana "Nuestro Seúl por descubrir" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “NUESTRO SEÚL POR DESCUBRIR”?

La trama gira en torno a Yoo Mi-ji y Yoo Mi-rae, dos hermanas gemelas idénticas por fuera, pero radicalmente diferentes por dentro. Mientras Mi-ji vive sin un rumbo claro tras dejar el atletismo por una lesión, Mi-rae es la hermana “exitosa”, una profesional disciplinada en una corporación financiera. Pero lo que nadie sabe es que Mi-rae está siendo víctima de acoso laboral y su vida está lejos de ser perfecta.

Después de una situación límite, ambas deciden intercambiar identidades, como solían hacerlo en la infancia. Y lo que empieza como un escape temporal se convierte en un proceso de sanación. Durante el cambio, Mi-ji se reencuentra con Lee Ho-soo, su amor de juventud, mientras que Mi-rae debe enfrentarse al día a día en el campo con Han Se-jin, un inversionista convertido en granjero novato con una energía que desarma.

Pero no todo es tan simple. A medida que las gemelas viven las vidas de la otra, se revelan secretos familiares, heridas emocionales profundas y relaciones que necesitan repararse. “Nuestro Seúl por descubrir” no es solo una historia de hermanas: es un espejo de nuestras propias crisis y del camino hacia la autenticidad.

ACTORES Y PERSONAJES PRINCIPALES

Uno de los grandes aciertos de Nuestro Seúl por descubrir es su casting impecable. La serie logra algo difícil: que te encariñes con cada personaje, incluso con los secundarios. No hay caricaturas; todos tienen una historia, un dolor, una motivación. Y eso se nota desde el primer capítulo.

Park Bo-young se luce interpretando a las dos hermanas gemelas Yoo Mi-ji y Yoo Mi-rae.

Lee Jae-in interpreta a las hermanas en su versión adolescente, mostrándonos el origen de sus heridas y complicidades. Es muy bonito ver cómo la narrativa visual conecta esos flashbacks con lo que viven ahora.

Park Jin-young (Jinyoung), a quien quizás recuerdes de “Yumi’s Cells” o como miembro de GOT7, da vida a Lee Ho-soo, un abogado brillante y contenido, que fue compañero de secundaria de las gemelas. Detrás de su sonrisa serena se esconde el trauma de un accidente que casi le cuesta la vida y un amor juvenil que nunca terminó de sanar.

Ryu Kyung-soo es Han Se-jin, un exinversionista convertido en agricultor que lucha por adaptarse a la vida rural. A pesar de su origen urbano, Se-jin irradia calidez y humor, y su relación con Mi-ji (creyendo que es Mi-rae) está llena de descubrimientos emocionales y ternura inesperada.

Won Mi-kyung es Kim Ro-sa, dueña de un viejo restaurante de sopa en el barrio. Tiene una historia sorprendente como poeta, y una faceta altruista que se va revelando a lo largo de la trama.

Jang Young-nam interpreta a Hyun Ok-hee, la madre soltera de las gemelas. Trabaja en el comedor escolar y lleva sobre sus hombros décadas de sacrificios por sus hijas. Su forma de amar puede parecer dura, pero está llena de fuerza y ternura.

Cha Mi-kyung brilla como Kang Wol-soon, la abuela que, a pesar de vivir en un hogar de mayores, sigue siendo la única que puede distinguir a las gemelas sin dudarlo. Tiene escenas tan humanas que te arrancan una lágrima fácil.

Kim Sun-young da vida a Yeom Beon-hong, madre de Lee Ho-soo, una mujer viuda que siente que su hijo se aleja emocionalmente de ella. Es vecina y amiga de la familia de las gemelas desde hace años, y su presencia aporta profundidad emocional al relato.

Im Chul-soo es Lee Chung-goo, el mentor y colega de Ho-soo en el bufete de abogados. Tiene una fachada amigable, pero un corazón frío que recuerda cómo funciona el mundo corporativo coreano.

Yoo Yoo-jin como Park Ji-yoon, la mejor amiga de la secundaria de Mi-ji y Mi-rae, con quien comparten más secretos de lo que parece.

Moon Dong-hyuk como Song Kyung-goo, el subgerente de un supermercado local y amigo de la infancia de Mi-ji, es un personaje con un aire melancólico que representa ese sentimiento de “no haber salido nunca del pueblo”.

Jeong Seung-gil como el jefe Choi Tae-kwan.

Lee Si-hoon como Shin Kyung-min, jefe directo del equipo.

Go Ae-ri, Yang Dae-hyuk, Sim So-young y Hong Seong-won completan el equipo de trabajo con dinámicas que reflejan las luces y sombras del mundo corporativo en Corea del Sur.

Jeong Eun-pyo también destaca como Jo Myeong-gap, el líder espiritual del pueblo de Duson-ri y presidente de la Asociación de Jóvenes (aunque todos son mayores de 40), aportando momentos cómicos, pero con trasfondo social.

Ryu Kyung-soo como Han Se-jin en la serie surcoreana "Nuestro Seúl por descubrir" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “NUESTRO SEÚL POR DESCUBRIR”?

La serie tiene un total de 12 episodios, con una duración aproximada de 70 minutos cada uno. Perfecta para maratonear durante el fin de semana, aunque te aviso: no es una serie para ver distraído. Cada capítulo viene cargado de emociones, revelaciones y giros que te dejan pensando. Eso sí, de momento hay 4 capítulos disponibles, los otros se lanzarán progresivamente

¿CÓMO VER “NUESTRO SEÚL POR DESCUBRIR”?

La serie se estrenó el sábado 24 de mayo de 2025 en Netflix, así que si tienes una suscripción activa, ya puedes verla desde cualquier dispositivo. Es de esos títulos que están pensados para el público global, así que cuenta con subtítulos en varios idiomas, incluyendo español e inglés.

