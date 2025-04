Si eres de los que disfrutan las series llenas de acción, espionaje y misiones secretas que te mantienen en tensión todo el tiempo, tengo una recomendación que probablemente te va a interesar. En los últimos años, he visto muchas producciones de este estilo y, sinceramente, hay algo muy adictivo en sumergirse en ese mundo oculto donde nada es lo que parece.

Lo interesante de estas ficciones no es solo la adrenalina, sino también los dilemas morales y personales que enfrentan los personajes. Cuando una serie logra mezclar acción con profundidad emocional, ahí es cuando realmente se vuelve inolvidable. Y créeme, esta de la que te voy a hablar tiene mucho de eso.

Hace poco encontré una serie que está dando bastante de qué hablar. No solo por la historia intensa que cuenta, sino también por el nivel de sus actuaciones y el enfoque que tiene. Lo que más me llamó la atención es cómo pone en primer plano a mujeres en roles tradicionalmente masculinos, como el espionaje y las operaciones militares. Lo hace de una forma realista, sin exageraciones ni estereotipos, y eso se agradece.

La serie se llama “Operativo: Lioness”, se estrenó hace poco en Netflix y ya está entre lo más visto. Así que, si te interesa el género, creo que deberías darle una oportunidad.

¿DE QUÉ TRATA OPERATIVO: LIONESS?

“Operativo: Lioness” está inspirada en un programa real de la CIA. La historia gira en torno a Cruz Manuelos, una joven miembro de la marina que, tras pasar por una situación personal complicada, es reclutada por un programa de operaciones especiales llamado Lioness Engagement Team. Este equipo se dedica a infiltrar agentes encubiertas en entornos hostiles para desmantelar amenazas desde adentro.

A Cruz le asignan una misión delicada: acercarse a Aaliyah Amrohi, hija de un empresario con posibles conexiones con el terrorismo internacional. Su tarea es infiltrarse en su entorno y ganar su confianza, con el objetivo de desmantelar la red criminal que podría estar operando desde las sombras.

Pero lo que hace que esta serie se destaque no es solo la acción (que hay y mucha), sino cómo explora las consecuencias emocionales de vivir una vida doble, el conflicto entre lo personal y lo profesional, y las decisiones difíciles que los personajes deben tomar constantemente.

Zoe Saldaña como Joe en la serie "Operativo: Lioness" (Foto: Paramount) ×

ELENCO

El reparto de “Operativo: Lioness” está lleno de nombres destacados que aportan solidez a cada personaje. Aquí te dejo la lista completa:

Zoe Saldaña como Joe

Laysla De Oliveira como Cruz Manuelos

Nicole Kidman como Kaitlyn Meade

Morgan Freeman como Edwin Mullins

Dave Annable como Neil

Jill Wagner como Bobby

LaMonica Garrett como Tucker

James Jordan como Two Cups

Austin Hébert como Randy

Jonah Wharton como Tex

Thad Luckinbill como Kyle

Stephanie Nur como Aaliyah Amrohi

Hannah Love Lanier como Kate

TRÁILER

Si quieres tener una idea más clara del tono de la serie antes de comenzar a verla, puedes buscar el tráiler oficial de “Operativo: Lioness” en YouTube o directamente en la plataforma de Netflix.

LOS RECONOCIMIENTOS DE LA PROTAGONISTA

Zoe Saldaña es una actriz que no necesita presentación. Su carrera ha estado marcada por grandes éxitos, sobre todo en el cine de ciencia ficción. Ha sido parte fundamental de cuatro de las películas más taquilleras de la historia: “Avatar”, “Avatar: The Way of Water”, “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”. Además, ha ganado un premio Óscar en 2025 en la categoría de Mejor actriz de reparto por su participación en “Emilia Pérez”.

Zoe Saldana cuando recibió el premio a Mejor actriz de reparto por "Emilia Pérez" en la 97° entrega del Óscar (Foto: AFP) ×

¿CÓMO VER LA SERIE?

“Operativo: Lioness” está disponible en Netflix y cuenta con un total de 8 episodios. Es perfecta tanto para maratonear durante el fin de semana como para ver a tu propio ritmo. Originalmente se lanzó en Paramount+, pero desde su llegada a Netflix ha ganado una nueva audiencia y se mantiene entre los títulos más vistos de la plataforma.

Así que si estás buscando una serie que combine acción, drama, tensión constante y personajes femeninos potentes, esta puede ser una excelente opción para tu próxima sesión de streaming.