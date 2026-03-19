Los fines de semanas son perfectos para hacer maratones de tus películas favoritas. Si eres de los que disfrutan de las cintas de acción y suspenso, Netflix tiene un catálogo amplio con varias opciones. La última en sumarse y llamar la atención es “War Machine”, protagonizada por Alan Ritchson, pero no es la única. De hecho, en el Top 10 de las películas más populares de Netflix USA aparece un largometraje que podría gustarte. Se trata de una secuela, donde el protagonista debe aceptar trabajar nuevamente como asesino a sueldo del gobierno tras los eventos de la primera entrega.
Con la idea de alejarse de los problemas y reconectar con su familia, el protagonista lleva a su esposa e hijos de vacaciones, pero un pequeño altercado con unos matones locales los pone en la mira de una desequilibrada y sanguinaria mafiosa.
La película dirigida por Timo Tjahjanto y escrita por Derek Kolstad, Aaron Rabin, Odenkirk y Umair Aleem cuenta con un elenco principal conformado por Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd y Sharon Stone. Probablemente, ya sabes que se trata de “Nobody 2”, que se estrenó el 15 de agosto de 2025 en los cines de Estados Unidos y recaudó 43,2 millones de dólares en todo el mundo.
¿DE QUÉ TRATA “NOBODY 2”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de “Nobody 2”, “cuatro años después de enfrentarse accidentalmente a la mafia rusa, Hutch sigue debiéndoles 30 millones de dólares y está pagando su deuda con una interminable serie de asesinatos a criminales internacionales. Aunque disfruta la adrenalina de su ‘trabajo’, él y su esposa Becca se sienten agotados y distantes. Por ello, deciden llevar a sus hijos a una breve escapada al parque acuático Wild Bill’s Majestic Midway, el único lugar donde Hutch y su hermano Harry fueron de vacaciones cuando eran niños.
Acompañados por el padre de Hutch, la familia llega al pequeño pueblo turístico de Plummerville, listos para disfrutar del sol y la diversión. Pero cuando un pequeño altercado con unos matones del pueblo los pone en la mira de un corrupto operador del parque y su turbio sheriff, Hutch se convierte en el objetivo de la jefa criminal más desquiciada y sanguinaria que él (o cualquiera) haya enfrentado.”
Aunque Hutch le promete a su familia unas vacaciones tranquilas, pierde el control cuando se mete con su hijo. El problema es que no se trata de una simple pelea. Termina enfrentado a Lendina y su ruta de contrabando en Plummerville, lo que desencadena una serie de emocionantes escenas de acción.
¿CÓMO VER “NOBODY 2”?
“Nobody 2″ está disponible en Netflix USA, así que que para ver la película de acción de Bob Odenkirk solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
La secuela de “Nadie” también está disponible en Amazon Prime Video.
TRÁILER DE “NOBODY 2”
ACTORES Y PERSONAJES DE “NADIE 2”’
- Bob Odenkirk como Hutch Mansell
- Connie Nielsen como Becca Mansell
- John Ortiz como Wyatt Martin
- Colin Hanks como Abel
- RZA como Harry Mansell
- Christopher Lloyd como David Mansell
- Sharon Stone como Lendina
- Colin Salmon como ‘El Barbero’
- Gage Munroe como Brady Mansell
- Paisley Cadorath como Sammy Mansell
- Jacob Blair como Dann
- Daniel Bernhardt como Kartoush
- Lucius Hoyos como Max Martin
- Daniel Maclnnis como Toby.
- Cindy Myskiw
- Zara Longe
- Ryan Younes
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