Los fines de semanas son perfectos para hacer maratones de tus películas favoritas. Si eres de los que disfrutan de las cintas de acción y suspenso, Netflix tiene un catálogo amplio con varias opciones. La última en sumarse y llamar la atención es “War Machine”, protagonizada por Alan Ritchson, pero no es la única. De hecho, en el Top 10 de las películas más populares de Netflix USA aparece un largometraje que podría gustarte. Se trata de una secuela, donde el protagonista debe aceptar trabajar nuevamente como asesino a sueldo del gobierno tras los eventos de la primera entrega.

Con la idea de alejarse de los problemas y reconectar con su familia, el protagonista lleva a su esposa e hijos de vacaciones, pero un pequeño altercado con unos matones locales los pone en la mira de una desequilibrada y sanguinaria mafiosa.

La película dirigida por Timo Tjahjanto y escrita por Derek Kolstad, Aaron Rabin, Odenkirk y Umair Aleem cuenta con un elenco principal conformado por Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd y Sharon Stone. Probablemente, ya sabes que se trata de “Nobody 2”, que se estrenó el 15 de agosto de 2025 en los cines de Estados Unidos y recaudó 43,2 millones de dólares en todo el mundo.

Bob Odenkirk asume el rol de Hutch Mansell en la película "Nobody 2", dirigida por Timo Tjahjanto (Foto: Universal Pictures) / Photo Credit: Universal Pictures

¿DE QUÉ TRATA “NOBODY 2”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Nobody 2”, “cuatro años después de enfrentarse accidentalmente a la mafia rusa, Hutch sigue debiéndoles 30 millones de dólares y está pagando su deuda con una interminable serie de asesinatos a criminales internacionales. Aunque disfruta la adrenalina de su ‘trabajo’, él y su esposa Becca se sienten agotados y distantes. Por ello, deciden llevar a sus hijos a una breve escapada al parque acuático Wild Bill’s Majestic Midway, el único lugar donde Hutch y su hermano Harry fueron de vacaciones cuando eran niños.

Acompañados por el padre de Hutch, la familia llega al pequeño pueblo turístico de Plummerville, listos para disfrutar del sol y la diversión. Pero cuando un pequeño altercado con unos matones del pueblo los pone en la mira de un corrupto operador del parque y su turbio sheriff, Hutch se convierte en el objetivo de la jefa criminal más desquiciada y sanguinaria que él (o cualquiera) haya enfrentado.”

Aunque Hutch le promete a su familia unas vacaciones tranquilas, pierde el control cuando se mete con su hijo. El problema es que no se trata de una simple pelea. Termina enfrentado a Lendina y su ruta de contrabando en Plummerville, lo que desencadena una serie de emocionantes escenas de acción.

¿CÓMO VER “NOBODY 2”?

“Nobody 2″ está disponible en Netflix USA, así que que para ver la película de acción de Bob Odenkirk solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

La secuela de “Nadie” también está disponible en Amazon Prime Video.

TRÁILER DE “NOBODY 2”

ACTORES Y PERSONAJES DE “NADIE 2”’

Bob Odenkirk como Hutch Mansell

Connie Nielsen como Becca Mansell

John Ortiz como Wyatt Martin

Colin Hanks como Abel

RZA como Harry Mansell

Christopher Lloyd como David Mansell

Sharon Stone como Lendina

Colin Salmon como ‘El Barbero’

Gage Munroe como Brady Mansell

Paisley Cadorath como Sammy Mansell

Jacob Blair como Dann

Daniel Bernhardt como Kartoush

Lucius Hoyos como Max Martin

Daniel Maclnnis como Toby.

Cindy Myskiw

Zara Longe

Ryan Younes

En “Nobody 2”, la actriz Sharon Stone interpreta a Lendina, la mente maestra detrás de una operación de contrabando (Foto: Universal Pictures)

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