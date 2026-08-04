Hay colaboraciones que uno ve venir y otras que sorprenden por completo. Y esta vez le tocó el turno de impactar a “Hunter x Hunter”, el histórico manga de Yoshihiro Togashi, que se sumó a un proyecto musical japonés que combina a los personajes de la Weekly Shonen Jump con canciones de artistas de Sony Music. Así, nos encontramos con Hisoka, Chrollo y compañía en un formato bastante distinto al que estamos acostumbrados. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el proyecto JUMP MV arrancó con una colaboración con “Naruto” y ya acumula medio centenar de entregas, las cuales incluyen cruces recientes con “Bleach” y “Haikyu”.

Ahora, la edición número 57 le tocó a “Hunter x Hunter”, con la canción “Unhappy birthday構文” (“Unhappy Birthday Koubun”) de Sakurazaka46 como banda sonora.

¿QUÉ PERSONAJES APARECEN EN EL VIDEO MUSICAL DE “HUNTER X HUNTER”?

En el video aparecen Hisoka, Chrollo y Kurapika, tres de los personajes más reconocibles de la Brigada Fantasma y del arco de los exámenes Hunter.

Importante: el tema musical elegido corresponde al decimotercer sencillo de la agrupación musical Sakurazaka46, lanzado en octubre del 2025 en Japón.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ EL VIDEO MUSICAL DE “HUNTER X HUNTER”?

El video musical de “Hunter x Hunter” se estrenó el pasado martes 2 de agosto del 2026 en el canal oficial de YouTube de Shonen Jump.

Para disfrutarlo, tan solo debes acceder al siguiente enlace o simplemente verlo debajo de estas líneas.

¿CÓMO SE EXPANDE LA FRANQUICIA “HUNTER X HUNTER”?

El anime “Hunter x Hunter” se encuentra disponible en Crunchyroll, donde presenta la historia de Gon, un niño de la Isla Ballena que sueña con convertirse en ‘Hunter’ (’Cazador’) como su padre.

Gon Freecss en una escena del primer episodio del anime "Hunter × Hunter" (Foto: Madhouse)

En paralelo, el manga de Yoshihiro Togashi se serializa desde 1998 y supera las 100 millones de copias en circulación, con una publicación que retomó su curso en el 2022 tras una larga pausa y que este 2026 hizo su gran regreso a las librerías.

Finalmente, la franquicia mantiene viva su expansión más allá del papel y la pantalla, con propuestas como “HUNTER x HUNTER: NEN IMPACT” (julio del 2025) y “HUNTERxHUNTER NENxSURVIVOR” (febrero del 2026), títulos que llevan el universo de la serie al terreno de los videojuegos.

La historia de "Hunter × Hunter" sigue a Gon Freecss, un niño de doce años que descubre que su padre, a quien creía muerto, está vivo y es un legendario "Cazador" (Foto: Madhouse)

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