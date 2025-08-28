La película “Instintos” llega este viernes 29 de agosto a ViX como uno de los thrillers de mayor perfil del cine en español de 2025. Conoce de qué trata y cómo ver esta película, protagonizada por la gran Kate del Castillo.

La plataforma apuesta fuerte por esta producción original, dirigida por el multipremiado Sebastián Borensztein, quien ha cosechado galardones como el Ariel, el Goya y el Emmy Internacional. Además de Del Castillo, el elenco incluye a Bruno Bichir, Daniela Schmidt e Iván Marcos.

¿DE QUÉ TRATA “INSTINTOS”?

“Instintos” se centra en Maggie, una mujer embarazada que, junto a Leo, su esposo psicólogo, planea un fin de semana tranquilo en una casa de campo, antes del nacimiento de su hijo. Lo que parecía un refugio idílico se vuelve una trampa cuando dos encapuchados los toman como rehenes para robarles. Con el paso de las horas y el inminente parto de Maggie, surge la pregunta central: ¿hasta dónde llegan los instintos para proteger aquello que más amamos? El thriller mezcla acción, drama psicológico y giros inesperados, con la tensión máxima de la llegada de un bebé bajo amenaza.

¿CÓMO VER “INSTINTOS”?

“Instintos” estará disponible a partir del 29 de agosto exclusivamente en ViX Premium. Por ello, debes estar suscrito a la plataforma, que que ofrece estrenos originales, películas y series exclusivas para el público latino en Estados Unidos, México y buena parte del mundo hispanohablante.

“Instintos” se estrena el 29 de agosto por Vix (Ffoto: Vix)

FICHA TÉCNICA DE “INSTINTOS”

Título: Instintos

Instintos Fecha de estreno: 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 Plataforma: ViX Premium

ViX Premium Dirección: Sebastián Borensztein

Sebastián Borensztein Guion: Hasta Osterland

Hasta Osterland Elenco: Kate del Castillo (Maggie), Bruno Bichir (Leo), Daniela Schmidt, Iván Marcos, Emma Suárez

Kate del Castillo (Maggie), Bruno Bichir (Leo), Daniela Schmidt, Iván Marcos, Emma Suárez Producción: 3Pas Studios, BTF, AF Films

3Pas Studios, BTF, AF Films Género: Suspenso, drama

El multipremiado Sebastián Borensztein imprime realismo y tensión en una trama de encierro, secretos y supervivencia extrema (Foto: Vix)

