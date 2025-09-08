Los K-dramas han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo gracias a su capacidad de mezclar historias intensas con emociones profundas, y el género legal no es la excepción. Si después de ver “El sinuoso camino del derecho”, el nuevo drama legal de Netflix, te quedaste con ganas de más juicios apasionantes, dilemas morales y abogados memorables, existe una selección perfecta de títulos que elevarán tu experiencia y mantendrán tu atención de principio a fin.

K-DRAMAS LEGALES QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”

1. “Woo, una abogada extraordinaria”

Uno de los más aclamados es “Woo, una abogada extraordinaria”, disponible en Netflix. Esta historia sigue a Woo Young-woo, una joven abogada en el espectro autista que conquista tanto en la sala del tribunal como en el corazón de la audiencia. Su memoria prodigiosa y su enfoque único la convierten en una figura inspiradora, mientras la serie explora no solo sus batallas profesionales, sino también la importancia de la inclusión, la amistad y el amor.

2. “Tribunal de menores”

Para quienes buscan un enfoque más crudo y realista, “Tribunal de menores” es la opción ideal. Esta producción de Netflix presenta a la jueza Shim Eun-seok, interpretada por Kim Hye-soo, enfrentándose a casos difíciles en tribunales de menores. La serie plantea preguntas incómodas sobre la justicia, la sociedad y la posibilidad de redención, ofreciendo una mirada honesta al sistema judicial juvenil de Corea del Sur.

3. “Facultad de derecho”

Si prefieres un ambiente académico cargado de suspenso, “Facultad de Derecho” también en Netflix es una apuesta segura. Ambientada en una prestigiosa universidad de derecho, la trama se intensifica tras un asesinato que pone a prueba a estudiantes y profesores. El equilibrio entre thriller policial, misterio y debates legales convierte a esta serie en una experiencia absorbente.

4. “Shin, abogado de divorcios”

En un tono distinto, pero igualmente cautivador, se encuentra “Shin, abogado de divorcios”. Protagonizada por Cho Seung-woo, esta serie de Netflix mezcla la seriedad de los casos de divorcio con la calidez de la amistad y la superación personal. Cada caso trae consigo emociones fuertes, y la vida del protagonista refleja cómo el dolor personal puede transformarse en empatía y resiliencia.

5. “Extraño”

Otra joya que no puede faltar en la lista es “Extraño”, disponible en Amazon Prime Video. A lo largo de dos temporadas, este drama sigue al fiscal Hwang Si-mok, quien, carente de emociones debido a una cirugía, se une a la detective Han Yeo-jin para destapar un entramado de corrupción y crimen. Es una serie que trasciende lo legal para adentrarse en la política y la moral, con personajes complejos y un suspenso que se mantiene de principio a fin.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.