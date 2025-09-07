El final de la serie coreana “El sinuoso camino del derecho” (“Beyond the Bar”) en Netflix ha generado debate entre los fans. Su episodio 12, no ha dejado del todo contentos a los espectadores, que lo han considerado demasiado largo y repleto de subtramas, entrega un cierre agridulce donde los personajes enfrentan sus miedos, sus pasados y, sobre todo, decisiones que redefinen lo que significa amar y hacer justicia.

Desde juicios inesperados hasta propuestas de matrimonio, el cierre pone a prueba a todos los protagonistas y plantea preguntas profundas sobre la familia, el derecho y los límites del amor. Aquí te doy los detalles del final para que saques tus propias conclusiones.

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?

El último caso

El caso principal del episodio pone en el centro un matrimonio en el que el amor nunca fue parte del acuerdo. La demanda de divorcio abre un debate sobre la validez de un contrato matrimonial basado en la ausencia de afecto. Aunque el veredicto favorece al esposo, la discusión de Hyo-Min resuena como crítica a la hipocresía de la institución.

Jeon Min-Jeong y Lee Jin-Woo se casan

La historia de Min-Jeong y Jin-Woo, de otro lado, se resuelve con una propuesta de matrimonio que, aunque previsible, funciona como el broche romántico de la serie. El dilema de la diferencia de edad y la maternidad no impide que Netflix entregue su característico final de cuento de hadas.

Min-Jeong recibe una propuesta de matrimonio inesperada en el final del drama (Foto: JTBC)

En busca de justicia

En paralelo, Na-Yeon y Yullim enfrentan la corrupción interna. Ella asume el desafío de limpiar el bufete, enfrentándose directamente a Seung-Chol y marcando un nuevo rumbo para la empresa. La justicia no solo se litiga en los tribunales, también en los pasillos del poder.

¿Qué pasa con Kang Hyo-min y Yoon Seok-Hoon?

El capítulo final también abre espacio para Hyo-Ju y su familia, dando un cierre emocional y reconciliador. Finalmente, la relación entre Hyo-Min y Seok-Hoon queda en el aire, pero con fuertes indicios de que el amor y la lealtad prevalecerán.

¿CÓMO VER “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?

Si aún no has visto los 12 episodios de la serie coreana “El sinuoso camino del derecho”, puedes verlo en la plataforma de Netflix.

La imagen promocional de "El sinuoso camino del derecho", serie surcoreana que se compone de 12 episodios en total (Foto: JTBC / Netflix)

