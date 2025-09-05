Desde hace ya varios años, las producciones coreanas han tenido un apogeo notable en su país de origen, pero su éxito ha traspasado fronteras. Plataformas de streaming como Netflix han ido incorporando estas historias a su catálogo, con resultados sobresalientes. Un ejemplo claro es “El sinuoso camino del derecho”, una serie legal que ha cautivado a millones en todo el mundo con su trama y personajes.

Si te has dejado atrapar por la historia de Kang Hyo-min y Yoon Seok-hoon, probablemente te estés preguntando si habrá una nueva temporada, y no es para menos. Los primeros capítulos llegarán a su fin este domingo 7 de septiembre, y la expectativa es grande: todos queremos saber si las compañías productoras ya trabajan en nuevas entregas. Por ello, en este artículo te cuento lo que, de momento, se conoce.

Lee Jin-wook en la serie "El sinuoso camino del derecho" interpretando a Yoon Seok-hoon (Foto: JTBC)

¿DE QUÉ TRATA “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?

“El sinuoso camino del derecho” es un drama legal surcoreano de 12 episodios que se estrenó el 2 de agosto de 2025 y concluye el 7 de septiembre de 2025 a través de JTBC, además de estar disponible internacionalmente en Netflix. El guion estuvo a cargo de Park Mi‑hyun y la dirección de Kim Jae‑hong.

La historia se centra en el prestigioso bufete Yullim, donde cada episodio presenta casos judiciales realistas, narrados con un enfoque humano y ético.

Los protagonistas son Yoon Seok‑hoon (interpretado por Lee Jin‑wook), socio del bufete que destaca por su lógica creativa, firmeza y frialdad; y Kang Hyo‑min (Jung Chae‑yeon), una abogada novata con un fuerte sentido de la justicia, aunque torpe en lo social. Al inicio, sus personalidades chocan —él, distante y exigente; ella, idealista y directa—, pero ambos evolucionan profesionalmente y construyen una relación marcada por el respeto mutuo y una tensión constante.

La serie ha sobresalido por su tono sobrio y reflexivo, alejándose de los clichés románticos tradicionales de los K‑dramas. En cambio, aborda dilemas éticos, ambiciones laborales y crecimiento personal dentro del sistema legal coreano. Desde su estreno, ha sido recibida con entusiasmo, escalando rápidamente al top 10 global de series no inglesas en Netflix y conectando con audiencias internacionales gracias a su narrativa inteligente y el realismo en el tratamiento de sus casos.

Jung Chae-yeon se pone en la piel de la protagonista Kang Hyo-min en la serie "El sinuoso camino del derecho" (Foto: JTBC)

¿TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?

El sábado 6 y el domingo 7 de septiembre se emiten los últimos dos capítulos de la serie, tanto en JTBC como en Netflix, lo que significará un cierre cargado de nostalgia. Mientras algunos esperan ansiosos el desenlace, otros ya lamentan el final, pues quisieran seguir disfrutando de una producción que se ha convertido en su favorita.

Por el momento no existe confirmación oficial sobre una segunda temporada, lo que entristece a parte de la audiencia. De hecho, considerando que la mayoría de las series coreanas suelen estar concebidas para una sola entrega, lo más probable sería que no haya continuación de la historia de Yoon Seok‑hoon, Kang Hyo‑min y el bufete Yullim.

Sin embargo, no todo está dicho: en Corea del Sur, el rating del drama ha ido en aumento con cada episodio, consolidando a “El sinuoso camino del derecho” como un éxito rotundo. Lo mismo ocurre en Netflix, donde se posicionó rápidamente entre los títulos más vistos desde su estreno.

En conclusión, nada está confirmado (y lo recomendable es no hacerse demasiadas ilusiones), pero existen razones suficientes para que los directivos de la producción evalúen la posibilidad de una segunda temporada. Por ahora, solo queda esperar nuevas actualizaciones. Lo cierto es que, en tiempos en los que el entretenimiento juega un papel crucial, producciones como esta resultan más que necesarias.

