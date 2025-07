La segunda temporada del anime que mezcla acción, horror, fantasía y aventura prácticamente está aquí, nos referimos a “Kaiju No. 8” que llega este 19 de julio de 2025. Si eres fanático de esta producción, de seguro querrás recordar todo lo que ocurrió hace más de un año, por lo que tendrías que ver nuevamente sus 12 episodios; sin embargo, pensando en ti y quienes buscan explorar este mundo se lanzó “Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento”, la película recapitulativa de la primera entrega.

Se trata de una reedición y adaptación a un filme de la primera docena de capítulos, que llegó a los cines entre marzo y abril pasado, pero ya está disponible en Crunchyroll para sorpresa y alegría de sus fieles seguidores. A continuación, todo lo que debes saber para disfrutarla vía streaming.

Al inicio de la película "Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento", el protagonista Kafka Hibino trabaja como limpiador de monstruos (Foto: Sony Pictures Releasing)

“KAIJU NO. 8: MISIÓN DE RECONOCIMIENTO” YA ESTÁ DISPONIBLE EN CRUNCHYROLL

Como lo mencionamos líneas arriba, si quieres estar al día para ver la segunda temporada de “Kaiju No. 8”, que se estrenará este sábado 19 de julio, pero no te alcanzará el tiempo para ver los doce capítulos de la primera entrega por las diferentes actividades que debes realizar, tranquilo que “Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento” ya aterrizó en Crunchyroll. Por tanto, podrás ver todo un resumen de 120 minutos.

¿En qué idiomas está disponible “Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento” en Crunchyroll? En japonés, inglés, alemán, español (América Latina), portugués (Brasil) y ruso.

Cabe recordar que esta película se emitió en los cines japoneses durante tres semanas a partir del 28 de marzo de 2025. Antes de darte un breve resumen de lo que verás, aunque quizá ya lo sepas, te indicamos cómo verla vía streaming.

El póster de "Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento", película de los directores Shigeyuki Miya y Tomomi Kamiya (Foto: Sony Pictures Releasing)

LINK PARA VER “KAIJU NO. 8: MISIÓN DE RECONOCIMIENTO”

Para poder disfrutar del filme recapitulativo de “Kaiju No. 8: Misión de Reconocimiento”, solamente debes tener una suscripción en Crunchyroll. Haz clic aquí para ir al link del anime.

Recuerda que esta plataforma ofrece una opción premium que te da una experiencia sin anuncios, con acceso anticipado a los episodios (simulcast) y en mayor calidad.

¿Cómo acceder a Crunchyroll?

Visita el sitio web oficial de Crunchyroll (crunchyroll.com) en tu navegador o descarga la aplicación de Crunchyroll en tu dispositivo preferido (smart TV, consola de videojuegos, smartphone, tablet, etc.).

¿Cómo buscar “Kaiju No. 8: Misión de Reconocimiento”?

Cuando ya hayas iniciado sesión en tu cuenta de Crunchyroll, busca “Kaiju No. 8: Misión de Reconocimiento” de las siguientes maneras:

Barra de búsqueda: está ubicada en la parte superior de la página o en la aplicación y escribe “Kaiju No. 8: Misión de Reconocimiento”.

está ubicada en la parte superior de la página o en la aplicación y escribe “Kaiju No. 8: Misión de Reconocimiento”. Sección de Novedades/Simulcasts: Al ser un anime de estreno en streaming, probablemente aparezca destacado en la sección de “Novedades” o “Simulcasts” de Crunchyroll.

Más acción, fantasía y aventuras veremos en la segunda temporada de “Kaiju No. 8” (Foto: Production I.G / TOHO animation / Toho / Studio Khara)

¿DE QUÉ TRATA “KAIJU NO. 8: MISIÓN DE RECONOCIMIENTO”?

“Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento” es una película recapitulativa de la primera temporada del anime “Kaiju No 8”, el cual incluye un episodio original titulado “Hoshina’s Day Off”, protagonizado por el personaje Soshiro Hoshina.

El filme comienza con un Japón alternativo, donde unos monstruos conocidos como Kaiju se han convertido en un gran peligro para los habitantes. En ese contexto, conocemos a Kafka Hibino, de 32 años, quien trabaja como limpiador de los restos de los monstruos. Aunque cumple sus funciones a cabalidad, su sueño desde niño era unirse a la Fuerza de Defensa para proteger a la humanidad, una promesa que hizo junto a su amiga Mina Ashiro, pero solamente ella pudo cumplirla.

Cuando Kafka conoce a Reno Ichikawa, de quien se hace muy amigo, nuevamente se siente inspirado y quiere unirse a la Fuerza, pero todo cambia radicalmente cuando un pequeño Kaiju se introduce en el interior del protagonista haciendo que adquiera fuerza sobrehumana y poderes. De esta manera se transforma en el Kaiju No. 8.

Ahora debe ocultar su identidad mientras lucha por aprobar el examen de la Fuerza de Defensa y estar al lado de Mina. ¿Será posible para un hombre de más de 30 años demostrar que nunca es tarde para cumplir sus sueños, aunque deberá ocultar su verdadera identidad?

La breve descripción que le da Crunchyroll a “Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento” es la que sigue: “Kafka Hibino aspira a unirse a las Fuerzas de Defensa que luchan contra los Kaiju, pero se convertirá en uno”.

