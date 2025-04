Si estás en busca de una película que combine la acción y la fantasía en una emocionante historia, quizá debes darle la oportunidad a “Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento” (en su idioma original: “Kaiju No. 8: Mission Recon”), el largometraje que ofrece un resumen de la primera temporada del anime “Kaiju No. 8” de Crunchyroll. Así, si quieres sumergirte en el fascinante universo del manga creado por Naoya Matsumoto, esta es la nota que tienes que revisar. En las siguientes líneas, te cuento cuándo, cómo y dónde ver el filme. ¡Presta atención!

Vale precisar que si bien la cinta incluye un resumen de la temporada 1 de la serie animada, también está acompañada de un episodio original llamado “El día libre de Hoshina”.

Asimismo, supone la oportunidad ideal para escuchar -en los cines- el nuevo tema ending de OneRepublic, titulado “Invincible” y elaborado para la segunda entrega del show televisivo.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “KAIJU NO. 8: MISIÓN DE RECONOCIMIENTO”?

“Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento” se desarrolla en un Japón lleno de monstruos Kaiju, en el que el protagonista Kafka Hibino trabaja en la eliminación de estos seres.

Entonces, después de encontrar a su amiga de la infancia Mina Ashiro, una estrella en ascenso en la Fuerza de Defensa Anti-Kaiju, él decide retomar su abandonado sueño de unirse a la Fuerza... cuando de repente se transforma en el poderoso Kaiju No. 8.

Así, con la ayuda de su compañero Reno Ichikawa, Kafka oculta su identidad mientras lucha por alcanzar su sueño de toda la vida: aprobar el examen de la Fuerza de Defensa y estar al lado de Mina.

Sin embargo, cuando un misterioso Kaiju inteligente ataca una base de la Fuerza de Defensa, Kafka se enfrenta a una decisión crucial en una situación desesperada...

Cabe resaltar que el episodio “El día libre de Hoshina” se presenta después de los créditos de la película y tiene la siguiente sinopsis: “Un día libre… un raro día de paz para la Fuerza de Defensa. Después de tanto tiempo entrenando, Reno ha olvidado qué hacer con su tiempo libre. Al darse cuenta de que Hoshina tiene algo planeado para su propio día libre, decide embarcarse en una misión para seguirlo junto a Iharu. Pero las cosas toman un giro inesperado...”.

OBSERVA EL TRÁILER DE “KAIJU NO. 8: MISIÓN DE RECONOCIMIENTO”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “KAIJU NO. 8: MISIÓN DE RECONOCIMIENTO”?

En Japón:

“Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento” se estrenó en los cines de Japón el pasado viernes 28 de marzo del 2025 y tienen programada su proyección durante tres semanas.

En España:

En España, por otro lado, el largometraje llegará a los cines el viernes 9 de mayo del 2025.

En Latinoamérica:

La película se estrena en los cines de México, Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela el jueves 10 de abril del 2025.

Las entradas están a la venta en los siguientes portales web:

¿CÓMO Y DÓNDE VER “KAIJU NO. 8: MISIÓN DE RECONOCIMIENTO”?

“Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento” es una película que se desarrolla a lo largo de 110 minutos de metraje y cuenta con un lanzamiento programado en cines. Por lo tanto, para disfrutarlo, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito elegir la función de tu preferencia.

FICHA TÉCNICA DE “KAIJU NO. 8: MISIÓN DE RECONOCIMIENTO”

Título original: “Kaiju No. 8: Mission Recon”

“Kaiju No. 8: Mission Recon” Año: 2025

2025 Duración: 110 min.

110 min. País: Japón

Japón Dirección: Shigeyuki Miya, Tomomi Kamiya

Shigeyuki Miya, Tomomi Kamiya Guion: Ichirō Ōkōchi

Ichirō Ōkōchi Manga: Naoya Matsumoto

Naoya Matsumoto Música: Yuta Bando

Yuta Bando Música de cierre: OneRepublic

OneRepublic Fotografía: Eiji Arai

Eiji Arai Compañías: Production I.G, Studio Khara

Production I.G, Studio Khara Distribuidora: Sony Pictures Releasing

Imagen promocional del episodio "El día libre de Hoshina", el cual está incluido en la película "Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento" (Foto: Sony Pictures Releasing)