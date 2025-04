“Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento” (en inglés: “Kaiju No. 8: Mission Recon”) es la película que recopila los mejores momentos de la primera temporada del anime “Kaiju No. 8” de Crunchyroll y, por lo tanto, se hace ideal para aquellos fans ansiosos por ver la segunda entrega de la producción, programada para estrenarse en julio del 2025. Sin embargo, si todavía no has disfrutado de ningún episodio del show animado, te garantizo que supone la oportunidad perfecta para sumergirte en un estupendo universo cargado de acción y fantasía. En ese sentido, ¿sabes de qué trata el largometraje? Pues, si la respuesta es negativa, te recomiendo seguir adelante con la lectura de esta nota.

Vale precisar que, al igual que el anime de Crunchyroll, el filme se basa en el manga homónimo escrito e ilustrado por Naoya Matsumoto.

Además, bajo la supervisión de Studio Khara, la ficción está animada por Production I.G, dirigida por Shigeyuki Miya y Tomomi Kamiya, y escrita por Ichirō Ōkouchi.

¿DE QUÉ TRATA “KAIJU NO. 8: MISIÓN DE RECONOCIMIENTO”?

“Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento” es una película recopilatoria de la primera temporada del anime que también incluye un episodio original titulado “El día libre de Hoshina”, el cual está protagonizado por el personaje Soshiro Hoshina.

La trama arranca en un Japón alternativo, donde unos monstruos conocidos como Kaiju suponen un grave peligro para los habitantes del país.

Allí conocemos a Kafka Hibino (nombre inspirado en Franz Kafka, el autor de “La metamorfosis”), un hombre de 32 años que trabaja como limpiador de los restos de los monstruos... pese a que su sueño de infancia era unirse a la Fuerza de Defensa para proteger a la humanidad y cumplir la promesa que le hizo a una antigua amiga, Mina Ashiro.

Entonces, cuando nuestro protagonista forja amistad con un nuevo compañero, Reno Ichikawa, se ve inspirado a unirse a la Fuerza, en la que Mina ya es toda una estrella.

No obstante, la vida de Kafka da un giro absoluto cuando un pequeño Kaiju se introduce en su interior, lo que hace que el hombre adquiera fuerza sobrehumana y poderes, al transformarse en el Kaiju No. 8.

A partir de ese momento, Kafka debe ocultar su identidad mientras lucha por aprobar el examen de la Fuerza de Defensa y estar al lado de Mina.

De esta manera, nos sumergimos en una entretenida historia en la que un hombre en sus 30′s debe demostrar que nunca es tarde para hacer orgulloso a nuestros niños interiores... aunque eso implique tener que encontrar metodologías poco convencionales en el camino. Además, siempre es un placer que esto ocurra con personajes encantadores y mujeres fuertes a lo largo del relato.

EL EPISODIO POST-CRÉDITOS DE “KAIJU NO. 8: MISIÓN DE RECONOCIMIENTO”

Tras la primera secuencia de los créditos del largometraje, podrás encontrar el capítulo “El día libre de Hoshina”, el cual nos traslada a un raro día de paz para la Fuerza de Defensa.

Resulta que, después de tanto tiempo entrenando, Reno ha olvidado qué hacer con su tiempo libre. Así, al darse cuenta de que Hoshina sí tiene algo planeado, decide embarcarse en una misión para seguirlo junto a Iharu. Sin embargo, como te puedes imaginar, las cosas toman un giro inesperado.

Cabe resaltar que todo este episodio también tiene una escena post-créditos, por lo que te recomiendo quedarte en el cine hasta el final de la proyección.

MIRA EL TRÁILER DE “KAIJU NO. 8: MISIÓN DE RECONOCIMIENTO”

¿CÓMO VER “KAIJU NO. 8: MISIÓN DE RECONOCIMIENTO”?

“Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Japón : viernes 28 de marzo del 2025

: viernes Estreno en España : miércoles 9 de abril del 2025

: miércoles Estreno en Latinoamérica (México, Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela): jueves 10 de abril del 2025

En Perú, puedes adquirir tus entradas a través de los portales web de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis.

El póster de "Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento", película de los directores Shigeyuki Miya y Tomomi Kamiya que se desarrolla a lo largo de 110 minutos de metraje (Foto: Sony Pictures Releasing)